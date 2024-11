Pedro Martínez: Lo mejor que hicimos fue respetar mucho al rival

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este jueves tras la victoria de su equipo en la pista del Bourg-en-Bresse francés por 96-107 que lo mejor que hicieron en este choque fue tener mucho respeto por el equipo francés porque eso les permitió ser sólidos.

"Bourg es un muy buen equipo, en estrategia, en maneras de anotar, uno contra uno. Lo mejor que hicimos fue respetarlos mucho para hacer un partido consistente", explicó en la rueda de prensa.

"Me ha gustado mi equipo especialmente en la segunda parte. En la primera estuvimos bien en el rebote de ataque y en el tiro de tres pero no tanto en solidez defensa y en la segunda hemos podido controlar el partido excepto en algunos momentos, pero más porque ellos son un buen equipo y no se rindieron", añadió.

El técnico recordó la dificultad que "siempre" supone ganar fuera. "Los respetamos mucho. Son uno de los mejores del grupo, están bien entrenados y me gusta como juegan", afirmó.

Preguntado por la aportación de Chris Jones ahora que ha debutado tras su lesión se mostró satisfecho pero aseguró que cree que puede darles más. "Es un gran jugador, tal vez no está con el ritmo perfecto después de muchos meses si competir. Creo que aún puede jugar mejor",señaló.

Por su parte, el técnico local, Frederic Fauthoux, dijo que deben mejorar si quieren estar a la altura del Valencia. "No estuvimos al principio con la intensidad necesaria para ganar a un equipo como el Valencia, para hacerlo debes ser más duro, ello son un equipo de Euroliga", destacó. EFE