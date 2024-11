El PP defiende su coherencia en acuerdos y remite a Vox para explicar la ruptura en Burgos

Burgos, 25 nov (EFE).- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que su formación es consecuente y coherente en sus pactos de gobierno, y ha insistido en que aquellos que los rompen son los que deben dar explicaciones, en relación con la ruptura de la coalición PP-Vox en el Ayuntamiento de Burgos.

Gamarra, que ha presentado en la capital la Semana del Municipalismo que el PP celebra estos días en Castilla y León, ha insistido en que "el PP tiene unos pactos de gobierno firmados, tiene muy claros sus acuerdos y gobiernan en base a ellos", por ese motivo quien los rompe tiene que dar explicaciones.

La dirigente del PP, que ha valorado la valentía y coherencia de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha afirmado que la dirección nacional no dio ninguna directriz a la regidora ante la polémica surgida por la retirada de las ayudas a oenegés que trabajan con migrantes, por imposición de Vox, que luego el PP rectificó y acabado con la ruptura de la coalición.

"La autonomía municipal la defendemos en toda su amplitud", ha insistido, pues son los alcaldes y concejales los que mejor conocen la realidad de los municipios, y el PP sabe qué decisiones le corresponden a un alcalde y cuáles al partido, a diferencia de lo que ocurre en otras formaciones.

Gamarra ha indicado que deberá ser Vox quien explique si lo ocurrido en Burgos es la primera de las rupturas en los gobiernos municipales de coalición con el PP, y ha insistido en que su formación es consecuente y coherente.

En el caso de Burgos, además, la secretaria general ha defendido que la alcaldesa, Cristina Ayala, ha buscado el acuerdo durante todo el mandato, y ahora "no había ningún motivo para la ruptura y la postura de Vox; son ellos los que tienen que dar explicaciones".

De Ayala ha destacado su valentía, su coherencia, y saber entender que la política no va del cortoplacismo, y que los presupuestos no son un instrumento al alcance del político para garantizarle su comodidad en el poder, "eso lo hace Pedro Sánchez pero no los alcaldes del PP", ha asegurado.

En la misma línea se ha expresado el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, que ha destacado a Ayala como una "magnífica alcaldesa", que tiene todo el apoyo del PP, y ha insistido en que Vox debe dar su explicaciones tras lo ocurrido.

"Cristina tiene las ideas muy claras de lo que hay que hacer en la ciudad de Burgos, desde Burgos y para Burgos; eso es muy importante. La decisión no ha sido acompañada por quienes formaban el equipo de Gobierno y serán ellos los que tendrá que dar explicaciones", ha concluido Fernández-Mañueco.EFE

