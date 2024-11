PNV dice que quizás Podemos haya decidido no apoyar al Gobierno y que, "haciendo cuentas, prefiere dejarlo caer"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que quizás Podemos haya decidido no seguir apoyando al Gobierno central y que, "haciendo cuentas, prefiere dejarlo caer, aunque venga la derecha".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado, además, que la votación sobre la reforma fiscal de este lunes por la tarde en la Cámara baja es "muy importante y significativa de cara al futuro" pero que, al mismo tiempo, será "muy difícil".

El Gobierno necesita el apoyo de todos los partidos del bloque de investidura para sacar adelante las medidas fiscales, por lo que, en opinión del dirigente nacionalista, "es imposible saber qué va a pasar", y ha augurado que estarán negociando "hasta primera hora de la tarde".

En este sentido, ha considerado que Podemos es "un factor muy importante", y ha denunciado su actitud, ya que, según ha explicado, las encuestas sitúan a la formación morada por delante de Sumar en intención de voto y puede que, por ello, "tenga la tentación de impulsar nuevas elecciones".

"Quizás Podemos haya decidido ya que no va a apoyar al Gobierno y, haciendo cuentas, prefiere dejarlo caer, aunque venga la derecha y vete a saber lo que pueda suceder, porque así se impondría a Sumar y descartaría totalmente el proyecto de Yolanda Díaz", ha indicado.

Asimismo, además de a Podemos, Esteban también ha criticado la actitud del resto de partidos de izquierda en la negociación de la reforma fiscal, ya que, a pesar de que consideran "importante" sacar adelante dicha reforma para que el Gobierno tenga continuidad, "quieren que lo suyo se quedé como está, y eso es imposible, porque somos muy distintos".

"Estar todos totalmente a gusto en esto es imposible, y eso lo debemos interiorizar todos. Si fuera por nosotros, algunas cosas no las haríamos, pero este mínimo puede ser aceptable. No tiene sentido volver a abrir un debate cuando ya estaba cerrado, como ha hecho Sumar, y han seguido después EH Bildu y ERC. No entienden la realidad y siempre quieren que su postura sea la principal, y eso no es posible", ha asegurado.

Así, ha destacado que el PNV sí es consciente de la situación actual del Gobierno y que "intenta y se adapta" para sacar adelante los acuerdos firmados en la investidura. "Ese es nuestro trabajo, sacar adelante nuestro programa -ha añadido-, y el Gobierno también es consciente de que actuamos con seriedad y quizás otros socios no lo hacen; y eso crea una confianza mínima para lograr cosas".

Asimismo, ha considerado que "la única manera" de que se convoquen elecciones anticipadas es que "el presidente Sánchez quiera". En su opinión, Sánchez podría estar "obligado" a adelantar elecciones si no hubiera presupuestos pero también podría continuar sin ellos, aunque "no como para agotar la legislatura", y con una moción de censura "no se le puede echar, porque la participación de Vox es imprescindible y el resto de partidos no vamos a entrar".

PRESUPUESTOS

Además, Aitor Esteban ha considerado que, "si las cosas van bien", el Gobierno comenzará 2025 con los presupuestos prorrogados y que presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el nuevo año "en febrero".

El portavoz del PNV ha dicho que actualmente la negociación de las cuentas está "paralizada", ya que, aunque "estábamos avanzando", el Ejecutivo tiene que definir "cuales van a ser sus ingresos, Europa tiene que aprobarlo, y después comenzaríamos de nuevo a negociar".

"Si las cosas van bien, volveríamos a empezar a hablar en enero de 2025 y, quizás, el Gobierno presentaría su proyecto en febrero, pero antes tiene que aclarar unas cuantas cosas y saber si puede presentar o no unos presupuestos", ha explicado.

En cuanto a la relación que el PNV mantiene con el PP, Aitor Esteban ha afirmado que su formación no las ha roto pero que "no diría que son buenas", ya que, según ha dicho, "al fin y al cabo, sus propuestas siempre son en nuestra contra". "Como, por ejemplo, que presentara una propuesta para que no nos den las competencias que faltan del Estatuto de Gernika o que este jueves tengamos que volver a debatir la transferencia de Tráfico a Navarra por su negativa en el Senado", ha apuntado.

"Sus propuestas van totalmente en contra nuestra y diría que también en contra de los intereses de los vascos. No diría que la relación es excelente, sino todo lo contrario, pero siempre hay que mantener un canal para hablar", ha añadido.

OCUPACIÓN

Por otro lado, Aitor Esteban ha insistido en que EH Bildu está "a favor de la okupación" y el PNV "no", tras afirmar su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que buscarán el modo de corregir los efectos de la inclusión en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia de una enmienda presentada por el PNV para agilizar desahucios en caso de 'okupación' con allanamiento de morada, una iniciativa que la formación abertzale siempre rechazaba y que el pasado jueves apoyó por error en el Pleno del Congreso.

El dirigente jeltzale ha señalado que no entiende que EH Bildu salga pidiendo perdón tras haber cometido ese error en la votación. "¿Perdón a quién? Hemos conocido casos de salir unos salir uno días de casa y que al regresar han entrado unas personas y no puedes entrar, o ir a pasar el día a la playa y encontrarte tu casa ocupada. En Bizkaia ha habido 95 casos en el primer semestre del año", ha indicado.

Así, Esteban ha explicado que el PNV presentó una enmienda para "corregir eso" y que los juicios se acortaran y los jueces tomaran la decisión "más rápido".

"Bildu se ha mostrado en contra, y ha salido pidiendo perdón a los colectivos. ¿Qué colectivos son esos? Yo no creo que tenga sentido proteger y pedir perdón a las personas que hacen ese tipo de ocupaciones. Quizás Bildu tiene en su entorno o dentro a personas y grupos favorables a eso, y está a favor de la ocupación, y nosotros no lo estamos", ha reiterado.