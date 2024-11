'La gran obra', de Álex Lora, mejor corto del Festival Internacional de Vila-seca (FICVI)

Tarragona, 16 nov (EFE).- 'La gran obra', del director Álex Lora, ha recibido este sábado el premio al mejor cortometraje nacional de ficción del Festival Internacional de Cortometrajes de Vila-seca (FICVI) durante la ceremonia de clausura celebrada esta noche en el edificio modernista del Celler de este municipio de Tarragona.

El jurado ha destacado de este filme "la originalidad del guion, el cuidado de todos los detalles, la realización minuciosa y su capacidad de apelar a los prejuicios del público".

'La gran obra' trata sobre Leo y Diana, una pareja aburguesada que lleva un televisor roto a un punto de reciclaje, donde conocen a Salify y a su hijo Yousef, dos chatarreros a los que invitan a su mansión para donarles más objetos.

Los otros triunfadores en la categoría nacional han sido 'Tesoro', de Carmen Álvarez, premio a mejor animación por la historia de una mujer que pasa los días aburrida en el parque dando de comer a los pájaros hasta que un grupo de cuervos empieza a devolverle el favor regalándole pequeños detalles; y 'Ei, Temi', de Marta Aguilella, Arnau Belloc y Jesús Minchón, elegido mejor documental por el retrato de una anciana que vive sola en un piso de Barcelona hasta que un robot entra en su vida.

Al ser galardonados en el FICVI, tanto 'La gran obra' como 'Tesoro' entran directamente en la preselección de los próximos premios Goya.

A nivel internacional, el jurado del festival de Vila-seca ha premiado el cortometraje de ficción francés ‘The mysterious adventures of Claude Conseil’, de Paul Jousselin y Marie-Lola Terver, y la animación polaca ‘There are people in the monte’, de Szymon Ruczynkiel.

El premio DO Catalonia ha recaído en ‘Els Buits’, de Sofia Esteve, Isa Luengo y Marina Freixa, un documental en el que Mariona Roca reflexiona con su hija y cineasta, Marina Freixa, sobre su paso por un correccional franquista. EFE

dpj/hm/plv