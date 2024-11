Compromís exige a Sánchez activar la ayuda necesaria para Valencia y avisa de que no aceptará "chantajes" con los PGE

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha exigido este sábado tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno central que activen todas las ayudas necesarias para la reconstrucción de las localidades valencianas afectadas por la DANA del 29 de octubre y ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no aceptarán "chantajes" con este asunto en los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Así lo ha expresado este sábado en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha hecho hincapié en que "ahora es prioritario para todo el Estado que todas estas zonas y comarcas afectadas recuperen su vida".

La diputada del socio minoritario del Gobierno ha subrayado que las líneas de ayuda "tienen que salir con o sin Presupuestos" y que no se puede "caer en la táctica de decir que sin Presupuestos Generales del Estado o sin presupuestos de la Generalitat valenciana no van a haber ayudas porque eso no es verdad".

Por eso ha abogado por ver "exactamente la magnitud de la tragedia" hablar con "todos y cada uno" de los ayuntamientos afectados, "que son los que saben las necesidades de sus pueblos" y "poner todo el montante económico necesario". "Nosotras daremos apoyo siempre y cuando esto pase, sin chantajes", ha apostillado.

Además, ha censurado la falta de "contundencia" con la que ha su juicio ha venido actuado al PSOE con el presidente valenciano, Carlos Mazón, tras su gestión de la DANA y ha dicho confiar en que el PP apoye la creación de una comisión de investigación en el Congreso, como ya defendieron a principios de esta semana Compromís y Podemos, y ahora ha pedido también el propio Mazón.

En este contexto, ha criticado la tardanza de los socialistas hen pedir la "la dimisión a Mazón sabiendo todo lo que ha pasado y todas las mentiras que ha contado durante este tiempo" y les ha reprochado su falta de dureza con el mandatario valenciano.

DEPURAR RESPONSABILIDADES ES TAMBIÉN RECONSTRUCCIÓN

La dirigente de Compromís cree que "no se puede dejar de pedir responsabilidades" porque eso forma también parte, según ha dicho, de la "reconstrucción de la vida de las personas que necesitan respuestas".

Asimismo, tras las críticas de algunos grupos como el PNV que consideraban que primero se debería investigar en las Cortes Valencianas, ha defendido el uso de la comisión de investigación en el Congreso como herramienta para poder "depurar" responsabilidades y conocer con "transparencia" todo lo que pasó.

De hecho, Micó, después de que el presidente valenciano durante su comparecencia de este viernes en el Parlamento autonómico anunciase la creación de una comisión de investigación e instase a la Cámara Baja a hacer lo propio, ha dicho que "espera" que el PP apoye la que quiere promover su grupo parlamentario.