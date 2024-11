El Hospital del Mar y la UFEC impulsan 'Nereida', el remo como terapia del cáncer de mama

Barcelona, 30 oct (EFE).- El remo como terapia del cáncer de mama, es como podría resumirse 'Nereida', un proyecto pionero en España impulsado por el Hospital del Mar y la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), presentado este miércoles en el Club Natación Barcelona.

Al acto han asistido, además de varias pacientes oncológicas que ya forman parte del proyecto, Jaume Raventós, gerente del Hospital del Mar; Gerard Esteva, presidente de la UFEC; Asunción Loriente, presidenta de la Federación Española de Remo; Bernat Antràs, presidente el CN Barcelona; Sònia Servitja, jefe de la sección de Mama del Servicio de Oncología médica del Hospital del Mar; y Sònia Güell, responsable del Barcelona Internacional Rowling Center (BIRC).

Las dos últimas -una en la vertiente médica y la otra en la parcela deportiva- son las responsables de este proyecto que apenas lleva un mes operativo y que se ha bautizado como 'Nereida' porque, según la mitología griega, así se denominan a las ninfas del Mediterráneo.

Frente a ese mar mediterráneo que recoge el litoral barcelonés, un grupo de pacientes con cáncer de mama se entrenan dos veces por semana, en un programa de 150 minutos de actividad física que incluye dos clases individuales de remo en las instalaciones interiores del CN Barcelona, y una en el agua, en embarcaciones de cuatro tripulantes y Sònia Güell, como timonel, al mando.

Licenciada en Derecho, Güell es el 'alma mater' de 'Nereida' y dirige también el BIRC, un proyecto de la Federación Catalana de Remo y de la UFEC que nació hace dos años para promocionar la práctica del remo en la Ciudad Condal.

"Todo empezó cuando nos juntamos una amiga mía que trabaja en el Instituto Catalán de Oncología y un profesor de fisiología de la Universidad de Barcelona y empezamos a explorar la posibilidad de diseñar un programa para enseñar la práctica del remo a mujeres que se estaban recuperando de un cáncer de mama", explica a EFE Sònia Güell.

La directora del BIRC recuerda que, para hacerlo realidad, se nutrieron de "varios estudios" de la Asociación Americana contra el Cáncer que confirman "los numerosos beneficios que comporta la práctica deportiva" para la recuperación de esta enfermedad. Y que finalmente eligieron el remo "por afinidad" y porque era un deporte que se podía practicar al aire libre y en el mar, en una zona muy próxima al centro hospitalario.

La doctora Sònia Servitja, que es la coordinadora del proyecto en el Hospital del Mar, detalla por qué remar está indicado para este tipo de pacientes oncológicas: "Tanto la quimioterapia como los tratamientos hormonales, que son los que se utilizan en el cáncer de mama, provocan fatiga, atrofia muscular y rigidez en las articulaciones. Y el remo es una actividad supercompleta, porque prácticamente trabaja todo el cuerpo, no provoca impacto en las articulaciones y se puede regular su intensidad".

La doctora Servitja apunta a EFE que, para que la actividad física cumpla con su función terapéutica, "tiene que tener una combinación de fuerza y elasticidad y un componente cardiovascular", y que el remo reúne estos tres aspectos. "El único momento que la práctica de este deporte no estaría indicado es justo después de una cirugía", precisa.

Por una cirugía pasó Sonia González hace seis meses. Y ahora se ha enganchado tanto al remo que, cuando concluya la primera temporada del proyecto 'Nereida' el próximo mes de junio, seguirá vinculada a este deporte como socia de un club e integrante de un equipo, ya fuera de un programa que dará paso a nuevas pacientes.

González, de 48 años, explica a EFE que su oncóloga le propuso participar en 'Nereida' después de su última revisión. "A mí me gusta bastante el deporte y soy muy activa, y pensé que me podría venir bien, no solo físicamente, sino también para distraer la mente, que a veces flaquea un poco cuando pasas por este tipo de situaciones", relata.

"Después de mi cirugía y de la 'quimio', me notaba muy rígida, sobra todo de piernas, y veía que a veces no podía. Y gracias al remo, cada vez me he ido notando más ágil y flexible", afirma Sonia González, quien también destaca, desde el punto de vista de la empatía, lo importancia de poder compartir una actividad deportiva con mujeres que han pasado por su misma situación.

"De vez en cuando comentamos aspectos de nuestra enfermedad, pero con mucha naturalidad, y para ayudarnos y apoyarnos una a otras. Pero aquí estamos para remar, y nos lo pasamos tan bien que el tiempo pasa muy rápido", desvela.

Sònia Güell cree que el remo es "un deporte que genera comunidad, porque se practica con un grupo de persona que está en un barco y forma una tripulación que se mueve hacia una misma dirección y un mismo objetivo" y eso genera "un tipo de complicidad especial".

"Aquí, las pacientes comparte esfuerzo y problemas y también hablan de su enfermedad, pero en un entorno que no es médico sino deportivo, y eso les permite compartir todas sus inquietudes en un ambiente relajado", añade.

El propósito es, que el cáncer no monopolice sus vidas y puedan compartir muchas más cosas que la enfermedad. Con eso objetivo nació 'Dale un respiro al cáncer', otro proyecto del Hospital del Mar, al que ahora se incorpora 'Nereida' y que incluye actividades muy diversas, como la práctica de yoga o 'mindfulness', talleres de memoria o de maquillaje o charlas sobre nutrición o reincorporación laboral. EFE

