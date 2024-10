Planas evita aclarar el proceso de selección de Jessica, pareja de Ábalos, con la empresa pública Tragsa

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha evitado dar detalles en el Senado sobre el procedimiento de selección de Jessica Rodríguez García, que fue pareja del exministro José Luis Ábalos, por parte de la empresa pública Tragsatec, defendiendo de que se trata de una empresa tutelada por su departamento y que él no la gestiona.

"Que el presidente de la Comisión de Agricultura (del Senado) no me pregunte nunca por cómo funciona la agricultura y la ganadería en España y me venga a preguntar por un contrato de un auxiliar administrativo y las condiciones en una empresa de 26.400 personas y que evidentemente yo no gestiono", ha criticado Planas en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta ante una pregunta del senador del PP Jorge Domingo Martínez Antolín.

En concreto, el senador del PP y presidente de la Comisión de Agricultura ha formulado su pregunta a Luis Planas sobre los "méritos, experiencia y capacidad que tienen que acreditar los aspirantes a una plaza en las empresas tuteladas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

"Los fijados por la ley", se ha limitado a decir el ministro Planas en su primera respuesta al senador del PP, sin entrar a dar más detalles.

EL CONTRATO DE JESSICA

Durante su réplica, el senador del PP ha explicado que la expareja de Ábalos firmó un contrato en el año 2021 con la empresa pública Tragsatec, que depende de Tragsa y está tutelada por el Ministerio de Agricultura.

"A nosotros nos consta para nada que haya salido una plaza de ese tipo, mucho menos nos consta cuáles son los méritos, la capacidad y la experiencia que demostró la señora Jessica. Sí que es cierto que lo único que conocemos como experiencia y como mérito es que era compañera sentimental del señor Ábalos, o al menos eso es lo que pone en el informe", ha añadido el senador del PP.

Según ha continuado, el informe de la UCO dice que Ábalos mandó un pantallo a Koldo García Izaguirre en el que ponía que "la señora Jessica no tenía trabajo, que estaba ejerciendo como auxiliar administrativa en otra empresa pública y que debería resolver el problema del señor Koldo".

"¿Cómo pudo ser más efectivo el señor Koldo? Porque en una semana ya estaba firmando el contrato en esa empresa pública la señora Jessica. Claro, una enorme rapidez para resolver un problema de trabajo a una amiga de un ministro. Fíjese que una persona normal no tiene esas facilidades", ha sentenciado el senador del PP.

Sin embargo, el ministro Planas ha eludido dar detalles sobre este proceso de selección y ha reprochado al senador 'popular' que no hablara de las cifras que corresponden a su Ministerio.