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Beccacece: Estar nosotros en Madrid acerca el país a los ecuatorianos de España

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Madrid, 26 mar (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, dijo este jueves que los ecuatorianos que viven en España sienten más cerca su país a estar ellos en Madrid para disputar el partido amistoso de este viernes ante Marruecos en el estadio Metropolitano.

Bescacece afirmó que se sienten "muy cómodos" en una ciudad donde se respira "mucho fútbol" y que, desde que llegaron a Madrid, han sentido el "apoyo" de muchos ecuatorianos que viven en España.

"Los ecuatorianos que llevan mucho tiempo viviendo en Madrid están sintiendo la cercanía de su país y ese arraigo genera la sensación de sentirse cerca en un país tan acogedor. 'Y qué mejor que con tu selección", dijo el entrenador argentino.

En el partido de este viernes, de preparación para el próximo Mundial, espera "mucho color" en las gradas y un duelo "muy intenso".

Ecuador debutará en el Mundial el 15 de junio ante Costa de Marfil, en el grupo E, que completan Curazao y Alemania, y el técnico argentino confía en que su selección haga algo "histórico" en esta Copa del Mundo después de que en 2022 quedara eliminada en la fase de grupos.

"Tenemos mucho entusiasmo, pero tenemos que ser conscientes y bajarlo a la tierra para poder conseguir los objetivos que queremos", explicó.

La selección de Ecuador está inmersa en un relevo generacional y, al respecto, Beccacece señaló: "Estoy muy contento por lo que tenemos y por lo que vendrá, tenemos un gran talento juvenil".

El seleccionador ecuatoriano resaltó el "buen ambiente" que se respira en el equipo, algo "fundamental" para él. "Tener conexión emocional siempre nos da un plus en la vitalidad", subrayó.

"La familia ecuatoriana se construye día a día y los problemas los resolvemos como una auténtica familia", a firmó. EFE

(foto) (vídeo)

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