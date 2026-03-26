Montero felicita a su sucesor Carlos Cuerpo: "No puedo imaginar un mejor vicepresidente"

Madrid, 26 mar (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha felicitado al ministro de Economía Carlos Cuerpo tras haber sido designado para sustituirla en el cargo, que ella deberá abandonar para presentarse a la elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo como candidata por el PSOE.

"No puedo imaginar un mejor vicepresidente", ha destacado Montero de su sucesor en uno de los tres mensajes que ha publicado en su perfil de X tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar la remodelación de su Gobierno a consecuencia de su salida.

De Cuerpo ha resaltado además que cuenta con "el talento y el talante necesario para ocupar ese puesto" del que ella ahora se despide.

También ha felicitado a su "amigo y compañero" Arcadi España, al que el presidente del Ejecutivo ha confiado el Ministerio de Hacienda que hasta ahora ella ha ocupado en todos los gobiernos de Sánchez.

"Será un magnífico ministro de Hacienda. Le sobra preparación y conoce muy bien las finanzas públicas. ¡Suerte!", ha dicho Montero.

La vicepresidenta ha expresado además su "inmenso agradecimiento" a Sánchez, "el mejor presidente para España", ha enfatizado.

Ha puesto también de relieve el trabajo del presidente "por la igualdad, la justicia y la paz en condiciones muy difíciles". "Un líder de talla internacional, que ha colocado a España en el lugar correcto de la historia", ha subrayado.

Montero ha concluido este hilo de X, con el que se ha despedido de sus cargos en el Gobierno, expresando el honor que le ha supuesto servir a España y se ha comprometido a seguir "trabajando por la justicia social y la igualdad desde mi tierra, Andalucía". Para después anunciar: "Lo haré con ilusión y esperanza. ¡A por ello!". EFE