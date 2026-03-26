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Martín dice que está pendiente de confirmar su recuperación

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Redacción deportes, 26 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26), campeón del mundo de MotoGP en 2026 y segundo en Brasil, insiste en que lo importante es "reconfirmar las sensaciones de las dos primeras carreras y la progresión".

"Me he resentido un poco de las lesiones desde Brasil, y Austin no es la mejor pista para resentirse".

Jorge Martín, sobre sus dolencias, ha señalado: "me molestan la mano y el hombro, pues en Brasil tiré mucho de físico, y no he tenido el tiempo de recuperarme, como sí tuve después de Tailandia", reconoce Martín.

"Seguramente tenga que guardar un poco de físico, y esto también se refleja a lo largo del fin de semana, pero luego intentaré dar el máximo, como siempre, a ver cómo lo salvamos".

"Viniendo a Austin yo creo que va a ser complicado, aunque me encuentro bien, la moto funciona, y será un poco re-confirmar esas sensaciones, que la moto sigue siendo esa y no hay que cambiar mucho, para seguir mi proceso de adaptación", insiste Jorge Martín.

En cuanto a sus opciones de futuro, Jorge Martín ha resaltado. "Al final Aprilia me firmó un día para intentar ser campeón del mundo y espero este año tener esa oportunidad, confío plenamente no sólo en Aprilia, también en Fabiano, en Massimo, en el sentido que tendré el máximo apoyo hasta el final".

Y recalcó en el circuito estadounidense. "Es lo que estoy viendo en estas carreras, cómo me están ayudando a ser mejor, y esto yo creo que seguirá hasta final de año sin ninguna duda", aseguró Martín. EFE

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