Juanjo Ballesta, el Bola, lanza biografía: reivindicación y búsqueda de la normalidad

Madrid, 29 oct (EFE).- Juan José Ballesta, el Bola, el niño que dio nombre a la película que marcó el cine español en el año 2000, ha publicado biografía, proceso de búsqueda y reivindicación de la normalidad de un tipo, ya casi con 40 años, que entre proyecto y proyecto sigue pendiente de su gente de Parla y tratando de encontrar el "equilibrio".

'La vida mejor. El Bola, la fama, el cine y todo lo demás' es el título del libro, editado por Destino, presentado en Madrid este martes en un acto al que ha acudido su familia y muchos amigos, entre ellos la actriz Luisa Martín, que ha ejercido de presentadora junto con la periodista Eva Cruz, encargada de dar forma a las vivencias de Ballesta.

Precisamente Cruz ha mencionado una de las claves de la biografía: el conflicto entre la fama y la normalidad.

Porque a Ballesta todo el mundo le conoce como el Bola, el personaje central de la película de Achero Mañas del año 2000, la dura historia de un niño maltratado por su padre.

El apodo no le ha abandonado nunca, lo que Ballesta agradece, según ha dicho durante el acto, y hasta a su hijo le llaman el Bolilla.

No le ha abandonado nunca a pesar de haber hecho después películas que triunfaron para el público, como 'Planta 4ª', sobre niños ingresados en el hospital por cáncer. Este trabajo le dio la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, y el galardón, tras el Goya por 'El Bola', le catapultó a un lugar del que luego se marchó.

Ese lugar es la fama, recuerda Ballesta en el libro, y así lo ha comentado durante la presentación de la biografía en Madrid. Necesitó parar porque no podía moverse por la calle. Y paró.

Uno de los aspectos más peculiares de las vidas personal y profesional del actor madrileño es la forma de la que se ha evadido del estrellato, de la popularidad, del escrutinio social constante: ir a trabajar a obras con su padre, ir con su actual socio a instalar pantallas led. "Currar", como ha afirmado.

Hoy, con cerca de 40 años, Ballesta ha reconocido que no le molesta que le paren por la calle o que le pidan fotos, incluso si está con su hijo en El Parque de Atracciones.

Pero a ese equilibrio ha llegado el Bola después de un viaje vital durante el que ha habido también episodios judiciales.

Ballesta tiene una denuncia por agresión sexual cometida en el verano de 2023 y por la que un juez le llamó a declarar en noviembre del año pasado. El actor negó los hechos.

O una denuncia por agresión y robo tras la que quedó en libertad sin cargos a finales del año pasado.

Ambos asuntos los menciona en la biografía, y declara su inocencia en ambos, y también los ha comentado durante la presentación.

Presentación de un libro en el que habla de su madre, de su hijo, de su exmujer, de sus amigos del barrio y de sus amigos del cine y la televisión. En el que habla sobre todo de su deseo de ser "normal".

"Cuando tengo mucho tiempo de parón, me entran miedos, que si no me quieren en el cine, que si no vales... A mí me da tranquilidad, equilibrio, currar, levantarme temprano, hacer mis cosas, acostarme pronto", ha dicho Juanjo Ballesta, el Bola, este martes. EFE