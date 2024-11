Fallarás dice que las dos mujeres que iban a denunciar a Errejón puede que se echen atrás por el linchamiento a Mouliaá

La periodista Cristina Fallarás, cuyas denuncias anónimas de casos de violencia machista han precipitado la dimisión de Íñigo Errejón, ha revelado que recibió el pasado viernes mensajes de dos mujeres que le decían que iban a denunciar al exdiputado de Sumar, pero admitió que "lo más normal es que se echen atrás" después de ver el "linchamiento" contra la actriz Elisa Mouliaá, la única mujer que por ahora ha dado el paso de denunciarlo ante los tribunales.

A este respecto, la periodista ha lamentado que Elisa Mouliaá, por el único hecho de denunciar a su agresor, esté siendo "linchada de una manera brutal" y viviendo "un calvario" al ver cómo "se está exponiendo su vida privada y la de su familia".

Lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en el encuentro 'La Literatura es Femenina', que tendrá lugar esta tarde en el Espacio Cultural El Tanque en Santa Cruz de Tenerife.

Fallarás se ha mostrado convencida de que este asunto no llegará a ningún juzgado de violencia contra la mujer porque no tenía una relación estable con Errejón. "Luego nos preguntan por qué no denunciamos", apostilló.

Además, ha advertido que este caso es tan solo "la punta del iceberg", pues lleva meses recibiendo relatos que apuntan a todas las esferas de poder, desde partidos políticos hasta colegios, institutos y universidades.

La periodista ha afirmado que las mujeres han "empezado a hablar y no van a parar", de ahí que le estén llegando "muchísimos relatos" relacionados con el ejercicio del poder como práctica de acoso sexual, ligados a hombres de los medios de comunicación, a partidos políticos, sindicatos, a la gran empresa, a colegios e institutos y a catedráticos de universidad.

Ha querido recordar que todo este asunto empezó, no con una denuncia, sino con un relato. "Para mí eso es sustancial, es decir, que haya relatos de las mujeres en los que otras puedan apoyarse para denunciar, para sentirse acompañadas y, sobre todo, para saber que no son las únicas que están sufriendo eso", y ha reiterado que las mujeres "hemos empezado a hablar, a relatarnos y no va a parar. Esto es la punta del iceberg", ha remarcado.

Es más, ha asegurado que a raíz de su visita a la isla ya ha recibido mensajes de mujeres señalando a miembros de partidos políticos canarios, "personajes muy conocidos", según ha dicho.

'NO PUBLIQUES MI NOMBRE'

Fallarás es autora del libro 'No publiques mi nombre', un trabajo de tres años en el que recopila un millar de testimonios donde repasa qué es la violencia sexual contra las mujeres y cómo esta se ejerce en los círculos más próximos de la víctima, en especial en la adolescencia y en los círculos familiares.

La autora ha señalado que muchas veces se olvida que el machismo y la violencia "están por encima de las siglas políticas" y ha añadido que hay una tradición de utilizar las estructuras jerárquicas de poder para actuar contra las libertades básicas de las mujeres. Por eso, sostiene que no hay que sorprenderse porque estos casos pasen "en la izquierda, en la derecha, en la iglesia, en los movimientos anarquistas, en los sindicatos y en las empresas".

A aquellos que están diciendo "de forma ignorante y maliciosa" que se va a lucrar con los testimonios de las víctimas, Fallarás ha replicado que no podrán acusarla de eso, toda vez que los beneficios por derechos de autor serán gestionados por la organización Acción Comadres, "un gran colectivo de mujeres para hacer oír en pueblos, ciudades y teatros los testimonios de las mujeres y sus voces".

Por último, también ha referido a la importancia de las redes sociales para corregir algo que no han podido hacer los medios de comunicación, que es informar a los colectivos que no han tenido representación en el poder: "Cuando aparecen las redes sociales todo esto estalla, no es casual, porque no necesitan inversión de capital. Dan voz a colectivos que no han tenido cabida en los cuarenta y pico años de democracia que median desde el 75 hasta que aparecen y se popularizan entre 2015 y 2018".