Boulaid: "Estaba asustada por la lluvia pero he conseguido el récord de España"

Valencia, 27 oct (EFE).- La atleta Kaoutar Boulaid aseguró este domingo tras haber establecido en el Medio Maratón Trinidad Alfonso de Valencia un nuevo récord de España que la lluvia le hizo temer por el éxito de ese objetivo

“Antes sí pensaba ‘voy a batir el récord’. Pero después estaba asustada por la lluvia pero lo he conseguido. Ha llovido mucho hoy, pero el agua es para todos, no para mí sola”, señaló en declaraciones facilitadas por la organización.

De hecho, Boulaid no era la primera española en el tramo final de la prueba. “Irene (Sánchez-Escribano) iba delante de mí cuando se ha caído en el kilómetro 18 y me he asustado un poco”, admitió

Por su parte, el ex atleta y ahora seleccionador de la categoría élite española en al prueba destacó el triunfo y la marca de Boulaid pero sobre todo el nivel general de las primeras.

“Volvemos a batir un récord de España y hemos tenido tres corredoras por debajo del antiguo récord, que eso es muy importante. Venían muy centrados todos para correr el medio maratón pero preparando el maratón”, recordó. EFE

