El PP cree una "broma" que Ribera apoye en Europa la continuidad de nucleares mientras se mantiene el cierre de Almaraz

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha reclamado al Gobierno que "recapacite" y cambie su posición con respecto al calendario de cierre de centrales nucleares en España, que considera un "disparate" y que incluso la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, matiza ahora el papel que debe jugar la energía atómica en el proceso descarbonización tras ser designada comisaria europea.

"Nos parece un insulto a la inteligencia el cambio de postura de la señora Teresa Ribera, que para ser comisaria europea ahora sí acepta la prórroga de la vida útil de otras centrales nucleares de Europa, pero no esta", ha señalado Tellado, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en la Central Nuclear de Almaraz.

"¿Pero qué broma de mal gusto es la que se nos plantea?", ha abundado el dirigente 'popular', que ha estado acompañado por el secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista, en una visita en la que ha remarcado que el cierre de esta planta, responsable de la producción del 7 por ciento de la energía eléctrica que se consume en España, es un "disparate" de quien gobierna "desde el sectarismo".

Tellado ha abundado en que la central de Almaraz, que actualmente se encuentra en la que sería la penúltima recarga de uno de sus dos reactores en caso de continuar el calendario de cierre previsto, es "un motor económico que genera 800 puestos de trabajo directos y varios miles de puestos de trabajo indirectos", además de ser "fundamental para garantizar la autonomía energética" del país.

Una central que además es "una de las más seguras" de Europa y que cumple "todos los estándares de producción de energía verde", tal y como ha reconocido la Unión Europea, motivos que considera suficientes para exigir al Gobierno que "escuche a todo el mundo".

En este punto, ha señalado que no es solo una reivindicación de los trabajadores de la central, de los vecinos de esta comarca, de "todos los extremeños", incluida el gobierno autonómico y "también", ha apuntado, PSOE de Extremadura.

PIDE AL GOBIERNO QUE ESCUCHE A "TODO EL MUNDO"

"Si Almaraz cierra, Extremadura pierde", ha remarcado Tellado, que pide al Gobierno de España que escuche la "voz unánime de todo un pueblo que pide la continuidad de una central nuclear que reúne todos los requisitos para poder seguir operando después del año 2028".

Asimismo, ha remarcado que "no tiene sentido" que mientras en países del entorno se "abren nuevas centrales nucleares", aquí en España se "obligue al cierre" de la planta extremeña que "cumple todos los estándares de seguridad y de emisiones de todo tipo exigibles a plantas de esta naturaleza".

Por este motivo llama la atención sobre el cambio de postura al respecto de Teresa Ribera que "desembarcará como comisaria europea diciendo allí lo contrario de lo que ha hecho aquí como ministra de la mal llamada transición ecológica durante seis años", causando "un daño enorme a la economía" del país.

Por ello, considera que el Gobierno está "a tiempo de revertir esta decisión y de impedir el cierre de esta central nuclear", porque "si Almaraz cierra, solo habrá un responsable y ese responsable se llama Pedro Sánchez".

EXTREMADURA, FUERA DE LAS PRIORIDADES DE SÁNCHEZ

Por todo lo anterior, considera el cierre de Almaraz "un error gravísimo que comete el Gobierno de Pedro Sánchez y que responde al sectarismo de un Gobierno insensible ante los problemas de una tierra como es Extremadura".

Un Ejecutivo central que "no tiene a Extremadura entre sus prioridades", como así "lo demuestra día a día", en "todo lo que tiene que ver" con la financiación autonómica, el tren, o con la autovía que une las dos capitales de provincia de esta comunidad. "Lo demuestra en absolutamente todo", ha reafirmado.

Y esto es así porque "Extremadura no es una prioridad para el gobierno de Pedro Sánchez", en su opinión "probablemente porque aquí no hay independentistas que le puedan extorsionar con unos cuantos votos en el Congreso de los Diputados".

"Lo vemos en el día a día, esta es una tierra abandonada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, no es una prioridad. Es verdad que Sánchez está más preocupado en su propia continuidad que en gobernar", ha dicho.

INTERÉS DE EXTREMADURA Y DE ESPAÑA

Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, considera que la reivindicación de la continuidad de Almaraz va en defensa de "los intereses de todos los extremeños, pero también para los intereses de toda España".

Así, y tras subrayar que la posición del PP al respecto de alargar la vida útil de las centrales nucleares es "absolutamente nítida y rotunda", ha subrayado que esta única posición del partido se ve reflejada este viernes en dos frentes. Por un lado, con la visita a Almaraz del portavoz del PP en el Congreso, y por otro en la reunión de la presidenta de la Junta, María Guardiola, con Pedro Sánchez.

El también consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, sostiene que detrás del cierre de la central no hay motivos ni económicos, ni sociales ni ambientales.

En primer lugar, ha subrayado que hay 2.900 familias que dependen directa e indirectamente de la central, más otras 1.200 familias que lo hacen en ciclos de recarga como el actual. Asimismo, ha abundado en que el 7% de toda la energía que se consume en España "sale de esta central nuclear", que es la que "más aportó a la red eléctrica" en 2023.

En el plano medioambiental, la actividad de Almaraz supone el ahorro de 5 millones de toneladas de emisiones de CO2. Por tanto, "si no hay motivos de empleo, si no hay motivos económicos, si no hay motivos medioambientales", el motivo que tiene el Gobierno de España "no es otro que el sectarismo.

Pero un sectarismo que "dependiendo de las circunstancias, de la posición en la que esté cada uno en cada momento", ha señalado en alusión al cambio de posicionamiento de la exministra Teresa Ribera, que antes era "absolutamente innegociable", pero "bien vale cambiar la posición cuando de lo que se trata es de obtener una plaza de comisaria europea", ha asegurado.

Este es el reflejo de un Gobierno, el de España, que es "permeable a las circunstancias, es líquido en función de los intereses de cada momento y lo que no defiende nunca son los intereses de la ciudadanía".

Por todo ello, ha sostenido que la Junta de Extremadura seguirá seguir dando pasos para evitar el cierre, pero, ha advertido, "el tiempo se agota", pues "es cuestión ya de pocas semanas, pocos meses, que haya que tomar una decisión definitiva, no hay tiempo que perder".