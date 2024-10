La AFE no apoya la renovación del convenio de las futbolistas tal y como está planteada

Madrid, 23 oct (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha rechazado apoyar la renovación del convenio de las futbolistas de Primera división tal y como está planteada por la patronal, informó el organismo en un comunicado.

La AFE subraya que tras celebrarse una nueva reunión de la mesa negociadora ha tomado esta determinación porque entiende que "no representa un avance sustancial para beneficio de las futbolistas" y precisa que si determinados puntos que cree "fundamentales" no se modifican, el convenio no experimentará apenas cambios.

"Hay que recordar que el salario mínimo ya está resuelto desde hace más de un año y las mejoras sobre maternidad y conciliación ya están garantizadas conla reforma del RD 1006/85 que impulsó AFE", precisa.

Como primer punto clave, el sindicato afirma que "está totalmente en contra de la ‘Lista de Compensación’ tal y como lo formula la patronal porque se limita y restringe el derecho a la libre circulación de las futbolistas".

"La patronal quiere fijar unas cantidades que consideramos abusivas. Este punto atenta contra la libertad de contratación de las jugadoras", añade.

Respecto al 'Ámbito personal", la AFE pretende que "se aplique durante toda la vigencia del convenio a las futbolistas que sean convocadas durante la temporada con el primer equipo, al menos en 12 de los partidos oficiales que dispute este equipo, o en su caso 10 partidos jugados, sea cual sea el tiempo de participación en dichos partidos".

"La patronal quiere que sólo se aplique el primer año. Si la vigencia del Convenio Colectivo es hasta junio de 2026, AFE quiere que se aplique en la 2025/2026, no sólo en la 2024/2025. De lo contrario, un 30% de las futbolistas pueden verse perjudicadas", precisa.

De tal manera, este colectivo entiende que "los clubes simplemente quieren privar a estas jugadoras de las ventajas del convenio y ahorrarse las nóminas de las futbolistas que están en dinámica del primer equipo".

También entiende AFE "un retroceso en la defensa de los derechos de las futbolistas que sólo se puedan reclamar las deudas en la Comisión Mixta si se han registrado los contratos en el plazo de 30 días desde su firma, como quiere la patronal".

"La asociación entiende que cualquier jugadora que aporte el contrato, las nóminas o cualquier pago comprometido por el club, debe poder reclamar lo que le adeuda el club en cualquier momento. Apostamos por ello para que coincida con lo estipulado en el Convenio Colectivo de Primera y Segunda División masculinas y en la regulación de las Comisiones Mixtas de la RFEF", afirma.

"De no alcanzarse este objetivo", continúa, "las futbolistas de Primera División se encontrarían en peor situación que las jugadoras del resto de categorías inferiores y en peor situación también que todos los jugadores de Primera y Segunda División de LA LIGA, también Primera y Segunda, Segunda y Tercera Federación".

Además, el sindicato trata de añadir "una disposición en el convenio que deje claro que cualquier futbolista pueda reclamar a través de la Comisión Mixta el salario mínimo establecido en el Convenio Colectivo. Si se mantiene el convenio con su redacción actual propuesta por la patronal, podríamos encontrarnos con casos de impagos que no se puedan reclamar".

"La patronal habla de ‘informar a los sindicatos’ sobre la elaboración del calendario. AFE, como sucede con LALIGA y la RFEF en las competiciones masculinas, considera que su elaboración debe ‘negociarse’ siempre con los representantes de las futbolistas. AFE denuncia en este punto que se trata de un agravio comparativo muy importante que afecta a cuestiones tan importantes como la jornada laboral, la salud, etc.", agrega. EFE