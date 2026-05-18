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La DGT dará un "nuevo impulso" a la baliza V-16 antes del verano para "extender" su uso

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Madrid, 18 may (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) dará un "nuevo impulso" a la baliza luminosa V-16 de cara a la operación verano con la intención de "extender su uso y su normalización" al ser "un elemento importante de la seguridad vial".

Así lo ha anunciado este lunes el director general de la DGT, Pere Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en las que se ha referido a esta baliza, que es obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

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Navarro ha explicado que en estos momentos la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza, de la que ha dicho que presenta "ventajas" con respecto al triángulo de señalización, ya que incorpora luz, está conectada y no es necesario bajar del vehículo para instalarla.

Aun así, Navarro ha admitido que existe "un cierto estancamiento" en sus ventas, así como una "confusión" e "incertidumbre" sobre esta baliza, de la que ha responsabilizado de forma velada al PP por "las denuncias en Bruselas" sobre la posible vulneración de la protección de datos por parte del Gobierno con la obligatoriedad de este elemento.

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Ante esta "confusión", Navarro ha anunciado una campaña de refuerzo para impulsar su uso y normalización: "Es un elemento importante de seguridad vial porque es un tema que salva vidas", ha subrayado.

Por otro lado, ha explicado que España está avanzando en el uso de los "conos conectados", que, al igual que la baliza V-16, también emiten una señal para avisar a los navegadores sobre la presencia de operarios en la carretera. EFE

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