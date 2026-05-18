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El acusado de asesinar a otro hombre en Recas (Toledo) reconoce que "quería matarlo"

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Toledo, 18 may (EFE).- El acusado de asesinar a otro hombre con alevosía y ensañamiento en el municipio toledano de Recas en junio de 2022, al que juzga un jurado popular desde este lunes en la Audiencia provincial de Toledo y para el que la fiscal pide 25 años de cárcel, ha reconocido que le golpéo en varias ocasiones "con fuerza" y que "quería matarlo".

Así lo ha afirmado, a preguntas de la fiscal, durante la primera jornada del juicio que se ha llevado a cabo a partir de las 16:00 horas, después de la elección del jurado durante la mañana que se ha alargado durante unas tres horas y que ha quedado compuesto por cuatro hombres y cinco mujeres.

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El acusado ha respondido a las preguntadas formuladas por el Ministerio Público -la letrada de la defensa no ha hecho preguntas- sobre la tarde del 24 de junio de 2022, en la que la víctima se desplazó con su padre desde Yunclillos a Recas para realizar algunas compras en esta última localidad.

El procesado ha relatado que se encontró con él y que discutieron y se pegaron con "puñetazos y patadas", si bien ha dicho que los golpes fueron mutuos.

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"Cogí y lo metí en el maletero dándole golpes", ha continuado, al tiempo que ha indicado que en ese maletero tenía una pistola de juguete de su hijo, pero que no recuerda si le golpeó con ella.

Ha señalado que los golpes se los daba "con fuerza" y que, una vez estaba la víctima dentro del maletero, condujo fuera del pueblo y que oía cómo daba golpes al maletero.

"Paré en un camino, abrí el maletero y me dio una patada en el pecho. Después salió corriendo, me fui a por él y nos pegamos otra vez, él a mí y yo a él", ha contado.

Además, ha dicho que se dieron "golpes fuertes en la cabeza y patadas en las costillas" y que volvió a meterlo en el maletero y lo llevó al sitio donde fue encontrado su cadáver posteriormente, en un camino del municipio de Bargas.

Ha aseverado que "quería matarlo" y que pensó que ya estaba muerto cuando lo dejó en el camino porque tenía "muchos golpes". EFE

(foto) (video)

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EFE

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