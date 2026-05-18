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El paciente español con hantavirus sigue evolucionando favorablemente tras una semana

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Madrid, 18 may (EFE).- El crucerista español que dio positivo en hantavirus sigue evolucionando favorablemente, cuando se cumple una semana desde que ingresó en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla de Madrid con los primeros síntomas.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de la evolución favorable del único paciente español con hantavirus, un hombre de 70 años, que seguirá en la Uatan hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública la semana pasada.

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Está previsto que este lunes se practique una nueva PCR a los otros 13 cruceristas españoles que viajaban en el buque Hondius, afectado por un brote de hantavirus, cuando se cumple una semana de la primera prueba.

Si diera otra vez negativa, conforme al citado protocolo, podrán comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a zonas comunes de la planta en la que están ingresados, así como recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención.

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Asimismo, las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante por ser contacto con una de las fallecidas por el brote podrán recibir visitas al haber resultado negativas en la última PCR y, de mantener esta evolución favorable, podrán seguir su cuarentena en sus domicilios a partir del sábado 23 de mayo.

Precisamente, este lunes la delegación española que participa en la Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, encabezada por la ministra Mónica García, ha sido recibida con gestos de agradecimiento por parte de numerosos países por su gestión del crucero MV Hondius, así como por la evacuación y repatriación de los pasajeros. EFE

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