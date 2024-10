Yolanda Díaz cree que la postura de Ayuso "pone en jaque" a Feijóo y fortalece al Gobierno

Madrid, 22 oct (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado que la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al no reunirse con el presidente, Pedro Sánchez, "pone en jaque" el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el PP y además, "fortalece" al Ejecutivo.

En una entrevista concedida este martes a TVE, la también ministra de Trabajo ha opinado que la decisión de Ayuso, contraria a la postura que expresó Feijóo respecto a las reuniones de los presidentes autonómicos con Sánchez, es "una ofensiva" contra el líder popular.

"Que sigan este camino, que creo que va en la buena dirección, desde luego, para fortalecer al Gobierno de España", ha apostillado Díaz, quien ha insistido en que la dirigente madrileña se "rebela frente al mandato constitucional y no cumple con sus obligaciones institucionales".

"Es una presidenta del Partido Popular, sí, radical, que se coloca fuera del mandato constitucional, que no cumple ni siquiera las formas institucionales. No ha pasado jamás en democracia (...) y lo que creo es que está poniendo en jaque directamente al liderazgo del señor Feijóo", ha advertido.

La líder de Sumar también se ha referido al choque judicial entre el PP y el PSOE, después de que, tras rechazarse la querella que presentaron los populares por una supuesta financiación irregular, los socialistas vayan a responder del mismo modo con una denuncia por calumnias.

"Las querellas no arreglan los problemas, y el 'y tú más' no arregla la corrupción", ha señalado Díaz, quien ha admitido no sentirse "cómoda" con esas acusaciones mutuas y ha pedido centrarse "en los problemas de la ciudadanía de verdad". EFE