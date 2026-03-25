España

Un experto en realeza señala la estrecha relación entre los reyes Felipe y Letizia y los hijos de la infanta Cristina: “Están muy unidos”

Martin Bianchi, experto en casas reales, ha apuntado en ‘Hoy por hoy’ que la relación entre los reyes y sus sobrinos es mucho más estrecha de lo que se pensaba

Guardar
Familia Real en Portals, en
Familia Real en Portals, en Mallorca (España), a 06 de agosto de 2011. (Europa Press / Europa Press).

La relación entre Felipe VI y su hermana, la infanta Cristina, ha sufrido algunos altibajos a lo largo de los años. La mediana de los hijos de los reyes eméritos siempre vivió alejada de la presión del trono de la casa real y, desde Ginebra, vio cómo sus hijos crecían en un ambiente más desenfadado y lejos de los focos. Sin embargo, el caso Nóos supuso un antes y un después en su vida y la entrada en prisión de su entonces marido, Iñaki Urdangarin, puso en jaque a toda la familia.

Pero parece ser que el paso del tiempo ha ido suavizando las tensiones. Y es que, según apuntaba el experto en realeza Martin Bianchi este martes en Hoy por Hoy de Cadena Ser, la relación entre los hermanos sería más cercana de lo que se piensa. Y no solo entre el rey y la infanta Cristina, sino también entre los monarcas y sus cuatro sobrinos. “El rey Felipe y la reina Letizia tienen muy buena relación con los hijos de la infanta Cristina, están muy unidos”, afirmó Bianchi.

Uno de los episodios más delicados llegó cuando Felipe VI accedió al trono en 2014. En aquel momento, la prioridad era proteger la imagen de la institución, y eso implicó tomar decisiones complicadas dentro de la propia familia. Entre ellas, la retirada del título de duquesa de Palma a su hermana un año después. Aquello marcó un punto de inflexión y dejó claro que la relación atravesaba una etapa fría, tanto en lo público como en lo privado.

Durante años, apenas hubo gestos visibles de cercanía entre los hermanos. Sin embargo, esa situación empezó a cambiar con el tiempo. Uno de los momentos que simbolizó ese acercamiento fue su reencuentro en 2024 durante una boda familiar, cuando llegaron juntos al evento. Una imagen sencilla, pero muy significativa, que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa.

Posado veraniego de la Familia
Posado veraniego de la Familia Real, en Palma de Mallorca (España), a 06 de agosto de 2007. (Europa Press / Europa Press).

Los sobrinos como unión

Pero si hay algo que ahora define esta relación es el papel que juegan los hijos de la infanta Cristina. Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin se han convertido en un nexo importante dentro de la familia. “Juan Valentín Urdangarin trabaja con su novia para los coches eléctricos. Puede que fuera él el que le dijera a su tío que fuera”, explicó el experto a Ángels Barceló sobre la visita de Felipe VI al circuito del Jarama el pasado fin de semana.

“Están muy unidos los Urdangarin con don Felipe y doña Letizia. Se les ha cuidado mucho, sobre todo a los hijos de la infanta Cristina. Hay muy buena relación”, explicó Bianchi. Se trata de una relación que, aunque discreta, va más allá de los actos oficiales. Felipe VI está pendiente de sus sobrinos, habla con ellos y sigue sus pasos, no solo en momentos señalados, sino también en su día a día. Lo mismo ocurre con la reina Letizia, que también mantiene el contacto con ellos de manera natural y constante.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Otro factor que puede reforzar todavía más estos lazos es el regreso de la infanta Cristina a España. Después de años viviendo en Ginebra por su trabajo con la Fundación Aga Khan, ha iniciado una nueva etapa en Barcelona. Allí ha adquirido una vivienda que ha reformado recientemente y donde ya ha comenzado a instalarse. Junto a ella, reside desde hace poco Pablo Urdangarin, el segundo de los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, quien juega en el BM Granollers de balonmano. Pablo ha abandonado recientemente el apartamento que compartía con amigos de la familia para instalarse de manera estable en la vivienda de su madre, con la que coincide habitualmente cuando ella permanece en la ciudad.

Por otro lado, es su hijo Miguel quien vive en Zarzuela junto a su abuela y sus tíos. No obstante, su hermana Irene también vivió junto a ellos hasta hace unos meses, cuando se mudó a Inglaterra para estudiar un grado universitario. Allí fue recibida por Juan, el mayor de todos, quien lleva más de diez años en Reino Unido y actualmente mantiene una relación con la canadiense Sophia Khan.

Temas Relacionados

Felipe VIReina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El 60% de los gatos sufren daños renales a lo largo de su vida, según un veterinario: señales para detectarlo, métodos para prevenirlo y qué hacer

Los gatos avisan con meses de antelación de que sufren problemas renales, según el veterinario

El 60% de los gatos

El enigma de Sarah Ferguson que sacude a la prensa británica: desaparición total, lealtades férreas y un regreso que ya se comenta

Sin imágenes ni rastro tras abandonar Royal Lodge, la exduquesa de York se rodea de un discreto círculo de confianza mientras crecen los rumores sobre su futuro

El enigma de Sarah Ferguson

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La decisión del tribunal permitirá a la demandante acreditar los años necesarios para acceder a la jubilación parcial y otras prestaciones

La Justicia reconoce como cotizados

Las impactantes imágenes de José Ortega Cano ‘haciendo yoga’ en una iglesia durante un acto benéfico

El diestro ha protagonizado un comentado momento en un evento organizado con fines benéficos a favor de Mensajeros de la Paz

Las impactantes imágenes de José

Receta de pollo a la Villaroy: la forma más fácil de preparar estas pechugas con bechamel empanadas

Una receta diferente para disfrutar del pollo que gustará a toda la familia

Receta de pollo a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia reconoce como cotizados

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La Justicia gallega rechaza conceder una plaza de funcionaria a una profesora interina que había encadenado contratos temporales durante 20 años

Las profesiones de alto riesgo en España a las que se pueden unir los militares: lo son artistas o toreros pero no los policías y guardias civiles

Morad, mecánico: “Si le pones a tu coche unas llantas más grandes, seguramente tengas problemas en la ITV”

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Un buen

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

España enfrenta los problemas económicos por la guerra de Irán mejor que en la crisis de 2008 y que Europa, pero falla en vivienda y productividad

La vivienda, más cerca de tocar techo: la doble barrera de precios disparados y escasa oferta frena a los compradores

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”