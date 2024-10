El Incibe alerta del riesgo que la IA representa para el auge de la ciberdelincuencia

León, 22 oct (EFE).- El director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, ha destacado este martes en León que la Inteligencia Artificial (IA) es una "gran ventaja" porque permite grandes logros en materia de productividad, pero ha advertido de que al mismo tiempo es un riesgo porque está facilitando a los desaprensivos, a los delincuentes, utilizarla para ocasionar daño.

Así lo ha destacado en declaraciones a los periodistas previas a la inauguración de la décima octava edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (#18ENISE), la cita líder de la ciberseguridad en Europa, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León.

Al respecto, ha precisado que la IA puede ser especialmente grave en casos de dependencia, por ejemplo, de los videojuegos, que generan muchas adicciones, porque "adivina los comportamientos, a veces de gente muy joven que se engancha y que a través del videojuego accede a contenidos inadecuados, como por ejemplo puede ser la pornografía para menores".

"En definitiva, es algo que nos preocupa y en lo que trabajaremos con las empresas que están desarrollando esa nueva generación de detección de riesgos para los usuarios", ha apuntado.

Barrio ha advertido de que los delincuentes "invierten muchísimo dinero en encontrar vulnerabilidades en la tecnología y eso hace que las agencias gubernamentales, como el Incibe, apuesten por incrementar los recursos destinados para contrarrestarlo".

Ha explicado que los ciberdelitos más numerosos son el fraude online y las llamadas que intentan aprovecharse del usuario desprevenido y con la Inteligencia Artificial pueden hacer ese tipo de controles de cómo el usuario se va a comportar.

Respecto a la presencia de empresas israelíes en el ENISE pese al llamamiento de diversas entidades y colectivos para que fuesen vetadas, Barrio ha reiterado que este año "no habrá participación de una delegación como tal" de se país, aunque ha precisado que desde el Incibe "no se ha hecho ningún filtrado".

Ha puntualizado que eso no quiere decir que no haya profesionales israelíes en este encuentro porque el Incibe "no ha filtrado la procedencia de ninguno de los 4.000 asistentes por su país de procedencia".

No obstante, ha remarcado: "Debemos recordar que aquí vienen profesionales que trabajan para empresas de todas las nacionalidades y que todos trabajan por proteger a las víctimas".

Y ha abundado que considera que, con respecto a la presencia de Israel, "hay una confusión que se está utilizando con otros fines".

"En cualquier caso, estamos totalmente alineados con el Gobierno de España y tenemos que reclamar la paz ya en esos conflictos que existen ahora mismo en Líbano, en Gaza, en Ucrania y todos los profesionales que vienen aquí lo hacen para trabajar por la paz y la seguridad de todos los ciudadanos", ha apostillado.

Finalmente, ha destacado que a este encuentro profesional asisten las principales empresas y profesionales del sector de la ciberseguridad que trabajan en el día a día por proteger a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables, como son los menores y las personas mayores, en un momento en el que repuntan los problemas que a veces la tecnología ocasiona en materia de riesgos.

"Tenemos, además, un volumen de incidentes creciente que afectan a los más jóvenes, por lo que hay que reforzar la protección de los menores con unos sistemas de autorregulación de las plataformas de contenidos digitales", ha afirmado Barrio.

Y ha zanjado: "Durante tres días León será la capital internacional de la ciberseguridad con más de 4.000 profesionales que asistirán físicamente a las actividades programadas", ha agregado.

Bajo el lema 'DesafIA la nueva era digital', el objetivo de esta nueva edición es compartir las últimas tendencias en ciberseguridad, así como abordar los retos y desafíos a los que el sector se enfrenta en un contexto de acelerada transformación.

Durante tres jornadas ENISE conectará a expertos del sector, ofreciendo diversos espacios de networking y una zona expositiva que contará con 168 empresas y actores clave del ecosistema nacional de ciberseguridad, que tendrán la oportunidad de presentar sus productos y servicios, realizando demos y ponencias.

Este año, el Incibe ha fortalecido su enfoque internacional con iniciativas que buscan fortalecer la conexión entre empresas y actores internacionales, promoviendo la expansión de oportunidades de negocio y el intercambio de conocimiento. EFE

