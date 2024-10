Augusto Batalla: "Ha sido un partido complejo"

Palma, 20 oct (EFE).- El guardameta del Rayo Vallecano, Augusto Batalla, fue el mejor de los suyos en la derrota por la mínima en Son Moix ante el RCD Mallorca y calificó como "complejo" el partido disputado este domingo.

"La verdad que fue un partido complejo, ellos hacen las cosas muy bien y nos costó desarrollar el juego", destacó el portero argentino ante el buen despliegue ofensivo de los bermellones.

"La única jugada que tienen libres acaba en gol, toca seguir trabajando y haciendo las cosas como viene siendo", indicó sobre la jugada del gol de Vedat Muriqi, decisiva a la postre en el resultado final.

Sobre el juego, más defensivo que en otras ocasiones, de su equipo dijo: "Yo no pondría adjetivos, generalmente somos un equipo que propone, a veces uno quiere y no sale, son un rival muy directo con delanteros como Muriqi y Larin, por el desarrollo del juego pudimos complementarnos pero no de la mejor manera, por eso perdimos el partido", sentenció. EFE

