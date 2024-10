Gayà se marca un regreso progresivo y está convencido de que la situación "va a cambiar"

Valencia, 17 oct (EFE).- El capitán y lateral izquierdo del Valencia, José Luis Gayà, se mostró este jueves "convencido" de que la actual situación deportiva del equipo, en puestos de descenso tras las primeras nueve jornadas, "va a cambiar", aunque se mostró mucho más cauto sobre su regreso, que, pronosticó, va a ser progresivo.

"La vuelta va a ser de manera progresiva. Llevo desde marzo sin poder jugar y quiero ir paso a paso; como he hecho hasta ahora, con pasos firmes. Estos meses en solitario han sido complicados, pero los he afrontado de la mejor manera posible para cuando vuelva estar en las mejores condiciones, por lo que hay que volver bien, con seguridad y poco a poco", explicó en una entrevista con la radio oficial del club.

Tras obtener el alta médica el pasado lunes, tras cinco meses de recuperación de la grave lesión que tuvo en el músculo recto femoral del cuádriceps de la pierna izquierda, el jugador internacional resaltó que estos "han sido meses duros de trabajo" y aunque no se obsesionó, se centró en "ir cerrando etapas y que cada paso fuera firme".

Gayà se vio "preparado para aportar" su "experiencia al equipo" en un momento complicado y destacó que "queda mucha Liga por delante".

"Hay que ser positivos y confiar en el equipo. Nosotros estamos convencidos de que la situación va a cambiar. Somos los primeros que hacemos autocrítica, pero estoy seguro de que el equipo va a responder con la afición y Mestalla", resaltó el de Pedreguer (Alicante).

Así, subrayó que está preparado para "darlo todo en el campo" y aportar su "granito de arena". "Me ha costado mucho estar fuera del equipo, no poder ayudar… pero el hecho de poder reincorporarme con el equipo y ver que las sensaciones eran buenas, también me dio confianza y lo que me quedaba era que me viera Lempainen, que al final él ha sido el que me ha operado"

"Era importante que viese cómo estaba en los temas de test de fuerza, resistencia. Todo ha salido bien y eso me da esa seguridad", comentó Gayà, que dijo que la afición, el equipo y su familia "han sido la fuente de inspiración para seguir hacia delante".

"Sentir la confianza de todo el mundo no es fácil, pero yo la tengo para el partido en Mestalla ante Las Palmas", resaltó el lateral izquierdo, tras una lesión que le impidió estar en la Eurocopa y le ha hecho perderse el inicio liguero con el Valencia. EFE

