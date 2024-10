El juez del 'caso Popular' rechaza que el exconsejero Del Valle se persone como actor civil

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la personación del exconsejero Antonio del Valle como actor civil en la causa en la que investiga la ampliación del Banco Popular de 2016. Explica que aunque acordó archivar el procedimiento en su contra, aún es posible que ejerzan acciones civiles en su contra, por lo que entiende que no es posible su "mutación procesal" porque "no se puede ser una cosa y la contraria".

En un auto, el magistrado rechaza la petición de Del Valle y otras personas de su entorno para personarse como actores civiles una vez que se acordó el archivo provisional para el exconsejero, que formaba parte del Consejo de Administración del Banco Popular cuando se votó la ampliación de capital investigada.

Calama entiende que, pese al archivo, nada impide que en este proceso penal puedan ejercitarse acciones civiles contra Del Valle, puesto que un sobreseimiento, incluso libre, no cercena la posibilidad de ejercitar la acción civil contra esa persona que ha tenido la condición de investigado en una causa en la que existen otras personas frente a las que se sigue un procedimiento penal.

En este sentido, el magistrado recuerda que Del Valle participó en el Consejo de Administración que votó la ampliación de capital que constituye uno de los elementos esenciales del procedimiento y que él representaba al grupo de inversores mexicanos que controlaba aproximadamente el 4,5 por ciento del capital social del Popular.

Por todo ello, se considera inadmisible la mutación procesal solicitada por del Valle puesto que su legitimación pasiva subsiste y no puede dar lugar a una súbita legitimación activa, encarnada en el ejercicio de la acción civil.

"Esa pretendida transfiguración procesal no puede ser atendida por este Instructor. No se puede ser una cosa y la contraria", concluye.

LAS PÓLIZAS DE PwC

En otro auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, a petición de algunas acusaciones, acuerda poner a disposición de las partes las pólizas de responsabilidad civil que aportó al juzgado PwC sin ningún tipo de censura o tachadura que impidan su lectura, tal y como había solicitado la consultora.

El juez señala que los datos reflejados en las pólizas de seguro no pueden merecer la calificación de secreto empresarial. El magistrado se posiciona en línea con el informe de la Fiscalía que indica que son documentos que están llamados a ser conocidos por los perjudicados como medio para ejercer las acciones que la ley les otorga.

Por tanto, Calama acuerda no establecer limitaciones de ninguna clase habida cuenta de que hay muchos letrados fuera de Madrid y que no se encuentra ninguna justificación para que las referidas pólizas no se integran normalmente dentro del procedimiento.