Condenado a 17 años de cárcel por apuñalar mortalmente a un hombre en una parada de bus

Barcelona, 17 oct (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha condenado a 17 años de prisión a un hombre por haber asesinado a otro apuñalándole varias veces con una navaja en las inmediaciones de una parada de autobús de la capital catalana la madrugada del 6 de enero de 2023.

En la sentencia se condena al acusado a la pena que pidió el Ministerio Público una vez hecha la lectura del veredicto del jurado popular, que si bien le declaró culpable de asesinato con alevosía, le reconoció una atenuante por embriaguez.

En un principio, Fiscalía pedía 19 años de cárcel para el procesado, actualmente en prisión provisional, al que acusaba de asesinar con al menos tres puñaladas a la víctima en una parada de autobús de Via Julia, en Barcelona, la madrugada del día de Reyes del año pasado, en el marco de una discusión.

Además, de la pena de prisión, el acusado también ha sido condenado a cinco años de libertad vigilada superiores a la pena de prisión y a indemnizar a la familia de la víctima con cuantías que suman más de 300.000 euros.

El escrito da por probado que el condenado se encontraba sobre las 3:40 horas del 6 de enero de 2023 en la avenida Via Julia, donde mantuvo un enfrentamiento verbal con un grupo de personas, entre las que se encontraba la víctima.

En un momento dado, el acusado atacó a la víctima con una navaja, golpeándole en sucesivas ocasiones en el pecho y el abdomen, algo que le provocó un seccionamiento de la arteria coronaria del corazón, que desembocó en una hemorragia mortal.

Además, la sentencia, que no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), subraya lo sorpresivo del ataque, que el fallecido no podía prever y del que no se pudo defender al ir desarmado y ebrio.

No obstante, admite que la noche en que sucedieron los hechos el procesado había ingerido bebidas alcohólicas, en especial cervezas, lo que hizo que viera "disminuida de forma leve sus capacidades de conocimiento y voluntad, y específicamente el control de sus impulsos". EFE

