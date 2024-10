La 69ª Semana de Cine de Valladolid profundiza en las nuevas coordenadas del cine europeo

Roberto Jiménez

Valladolid, 16 oct (EFE).- La 69ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que este viernes abrirá el español Carlos Marques-Marcet ("Polvo serán"), dibuja en su Sección Oficial un perfil del nuevo cine europeo, también mundial, en clave temática, y registros o "tonos" como prefiere su director, José Luis Cienfuegos.

Durante nueve días, hasta el 26 de octubre cuando se conozca el ganador de la Espiga de Oro, el esqueleto del festival sujetará 141 largometrajes, 76 cortos y el estreno de una serie de diez capítulos, todos ellos distribuidos en una decena larga de secciones, no todas competitivas, para su proyección en once salas.

Todo este rompecabezas, del que también forman parte numerosas charlas, coloquios y encuentros con más de un centenar de directores y actores, guarda su declaración de intenciones en la Sección Oficial, "la más emblemática pero con mucho cariño para el resto de secciones", aclara el director sobre su naturaleza complementaria.

Sección Oficial

Cine de tres continentes, mayoritariamente europeo y en menor medida de América y Asia, configuran una Sección Oficial con películas previamente seleccionadas por la Seminci y posteriormente premiadas en otros festivales.

La italiana Maura Delpero defenderá "Vermiglio", Premio del Jurado en Venecia; el portugués Miguel Gomes lo hará con "Grand tour", Mejor Dirección en Cannes; el estadounidense Brady Corbet presentará "The brutalist", Mejor Dirección en Venecia; y el chino Guan Hu mostrará "Black dog", Premio Un Certain Regard en Cannes.

El noruego Daj Johan acompañara a "Sex", Premio Europa Cinemas en Berlín; y el rumano Emanuel Parvu vendrá con "Tres Kilómetros al fin del mundo" Palma Queer en Cannes.

Espigas de Honor

Quienes no podrán desplazarse a Valladolid, al serles retirados el pasaporte por el régimen de su país, serán los iraníes Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha para presentar "My favourite cake", una situación similar a lo que le ocurrió a Mohammad Rsoulof, actualmente exiliado, quien ahora recogerá la Espiga de Honor que no pudo en 2018.

Las dos restantes Espigas de Honor programadas para esta edición llevan los nombres del realizador, profesor y actual director de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite, y de la directora Patricia Ferreira a título póstumo tras su fallecimiento a finales del pasado año.

Oportunidades

Leal a su tradición como escaparate y vivero, los nuevos autores ocupan un lugar preponderante en la principal sección competitiva con seis primeros trabajos donde figuran las españolas Paz Vega ("Rita) y Carolina África ("Verano en diciembre"), las dos fuera de concurso, y Elena Manrique ("Fin de fiesta") que sí optará a la Espiga de Oro.

Completan este elenco las óperas prima de las francesas Agathe Riedinger ("Diamante en bruto") y Ariane Kabed -de origen griego- ("Septiembre dice"), y del noruego Halfdan Ullman Tondel ("Armand), nieto de Ingmar Bergman y Liv Ullmann.

Temáticas

Iberoamérica, además de España y Portugal, estará también representada por el mexicano Alonso Ruizpalacios ("La cocina"), dentro de un festival que dedicará un ciclo a Alemania como país invitado, y otro al cine independiente norteamericano con una retrospectiva de Nathan Silver, y que clausurará "Sing Sing", del estadounidense Greg Kwedar.

Un crisol de temas abordan los filmes seleccionados donde son mayoría cuestiones íntimas y personales como reflejo de algunas de las principales preocupaciones de esta época: la identidad de género ("La mitad de Ana), la eutanasia ("Polvo serán"), el influjo de las redes sociales ("Diamante en bruto"), la maternidad ("Salve María") y la homofobia ("Tres kilómetros al fin del mundo").

No quedan lejos algunos aspectos más sociales como la situación de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos ("La cocina"), la esperanza de una apertura en Irán ("My favourite cake"), las transformaciones sociales en China ("Black dog") y el antisemitismo ("The brutalist"). EFE

(foto) (vídeo)