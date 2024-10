'Desgarro', un libro creado desde la oscuridad que supone atravesar una enfermedad mental

Carla Aliño

Valencia, 13 oct (EFE).- La enfermedad mental desde dentro y lo que siente una persona mientras atraviesa esa "oscuridad absoluta" es lo que muestra 'Desgarro', un libro que recoge los escritos, reflexiones y dibujos de la artista valenciana Alba Bla durante el doloroso proceso que sufrió hace unos años.

"No es un libro de autoayuda. No da consejos, no da soluciones para pasar una mala etapa, sino que da voz y visibilidad a toda la oscuridad que se siente cuando uno está muy abajo", afirma la autora en una entrevista con la Agencia EFE, la semana que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.

Nada de lo que hay en 'Desgarro' (Edicions 96) está escrito para ser libro, eso se decidió a posteriori. Se creó dentro de todo el dolor. "Me he abierto y he dejado aquí toda mi entraña para que la gente me conozca y sepa qué es lo que ha pasado o qué se siente", señala Alba Bla, el nombre con el que es conocida Alba Silla.

Y es que, según dice, cuando ella estaba en lo más hondo, le ayudó mucho a ver la luz, y a querer dejar que le ayudasen, poder escuchar otras voces, que le hicieron sentir menos sola y le aportaron un atisbo de esperanza para ver que se puede salir de algo similar.

Así que, una vez recuperada, decidió que quería rescatar todo lo que había vivido y contarlo: se pasó todo 2023 revisando los diarios, dibujos, poemas y notas del móvil que había ido creando durante los peores momentos de su enfermedad para poner cierto orden en todo ello, un proceso muy duro que acabó a principios de 2024.

El resultado es 'Desgarro', un libro que refleja "un tiempo de caída a lo más profundo, a la oscuridad absoluta donde ni sabes, ni puedes y a veces ni quieres seguir viviendo". Un camino que esta artista de 38 años recorrió durante meses y del que salió gracias a una red de apoyo y al acompañamiento profesional.

Explica que al releer el libro, antes de publicarlo, pensó que lo contaría todo diferente, que lo reorganizaría todo, pero prefirió fiarse de la persona que escribió y dibujó todas esas cosas en un momento en el que se encontraba de una determinada manera y, en este sentido, afirma que es un libro hecho "desde la entraña y desde el dolor".

A principios de 2022, Alba notó que algo no iba bien. Dejó de poder concentrase, pensar, leer y, sobre todo, dibujar. No podía contestar un simple correo electrónico y había perdido su herramienta de expresión, el dibujo. Al principio pensó que necesitaba unas vacaciones, pero después de un mes supo que le pasaba algo más.

"No sabes cómo estás, te empiezas a dar cuenta de que te está pasando algo, pero tampoco lo entiendes. Sientes mucha culpa porque tampoco quieres agobiar a los demás contando que te sientes mal" y te escondes, dice, hasta que, al final, entiendes que necesitas ayuda.

Tuvo la suerte de encontrar una psicóloga con la que conectó, que creó un espacio seguro para ella y a la que pudo agarrarse en esos duros momentos, y también de comprender que su familia era "un lugar de refugio" en el que podía confiar y apoyarse, "también económicamente".

Durante el proceso tuvo muchos altibajos y llegó a querer quitarse la vida, algo que no esconde, pues cree que aunque se han dado pasos a la hora de visibilizar y hablar de la enfermedad mental, todavía se sigue escondiendo en muchos casos, y faltan escucha, empatía y recursos para atender a las personas que sufren un problema mental y a quienes las acompañan.

Por ello agradece la acogida que está teniendo su libro, disponible en su página web (www.albabla.com), desde la que esta artista visual valenciana, especialista en pintura mural, ofrece también talleres artísticos de exploración de las emociones y de la creatividad.

"La pintura es poder sacar, poder expresar. La escritura y el dibujo han sido las dos herramientas que me han ayudado a sobrevivir", afirma mientras se muestra convencida de que están al alcance de todas las personas. EFE

(foto)