Borràs descarta dar un paso al lado en Junts y afirma que siempre será "parte de la solución"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha descartado dar un paso al lado en el partido, sino que quiere darlos hacia adelante para avanzar hacia la independencia, así como ha afirmado que ella siempre será "parte de la solución".

"No es una cuestión de dar pasos al lado. Yo no provengo de la tradición de los pasos al lado. Soy la del 'ni un paso atrás'. Los pasos que quiero dar son adelante, por la independencia", ha declarado en una entrevista publicada este domingo por el Diari Ara y recogida por Europa Press, tras ser preguntada por si daría un paso al lado para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tomase la presidencia del partido.

En este sentido, Borràs ha reiterado que Puigdemont no necesita un cargo para que desde Junts se le reconozca su condición de presidente: "Fundó el partido. No puedo ir más allá porque el presidente no ha dicho qué es lo que quiere o no querrá hacer".

"El problema no es Laura Borràs; al contrario, siempre seré parte de la solución", ha añadido.

AMNISTÍA Y GOBIERNO

Sobre la Ley de Amnistía, ha asegurado que el Gobierno podría y tiene que hacer más para aplicar la amnistía porque, a su juicio, ya es una realidad, pero hay "una cúpula judicial declarada en rebeldía que no la está aplicando".

"Las derrotas parlamentarias del gobierno español irán en función del nivel de cumplimiento de los acuerdos a los que llegó Junts. Y eso me parece que les cuesta, pero lo van entendiendo", ha incidido.