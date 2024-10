La Asamblea Descolonicémonos vuelve a clamar que “no hay nada que celebrar” el 12-O

Madrid, 12 oct (EFE).- Multitud de personas de diversos orígenes se han adherido a la manifestación convocada en Madrid por la Asamblea Descolonicémonos para clamar este sábado, coincidiendo con el Día de la Fiesta Nacional, que no hay “nada que celebrar” porque esta efeméride es el “recordatorio” no de un “descubrimiento”, sino de un “genocidio”.

Bajo el lema “Resistencia ancestral, ante el genocidio colonial”, la manifestación, a la que se han sumado diferentes colectivos que han marchado en un pasacalle con música y vestidos tradicionales de diferentes pueblos de América Latina, ha partido de la plaza de Tirso de Molina y ha atravesado las céntricas calles hasta llegar a la plaza de Juan Goytisolo, frente al Museo Reina Sofía.

Portando banderas de países latinoamericanos y wipalas, emblema de algunos pueblos andinos, la multitud ha coreado cánticos como “Fue un genocidio, no un descubrimiento”; “fuego al orden colonial”; “las tierras robadas serán recuperadas”; “fuera estatua de Colón, por racista y por cabrón”; “la ley de extranjería mata gente cada día” o “Israel asesina, Europa patrocina”.

Katy y Alexandra, de la Asamblea Descolonicémonos, han explicado a los medios que el objetivo de la manifestación es “reflexionar y criticar el hecho de que se celebre en este día el Día de España -la Fiesta Nacional- cuando, al fin y al cabo, es un recordatorio del genocidio que ocurrió en Abya Yala”.

“Nosotras el 12 de octubre no lo celebramos por diferentes razones: primero, porque el 12 de octubre de 1492 lo que hubo no fue un encuentro entre culturas, no fue un descubrimiento, porque nuestras abuelas, abuelos, ancestras, ya estaban en las tierras. Lo que pasa es que hubo un genocidio, una masacre”, han subrayado.

Y han hecho hincapié en que “los pueblos de Abya Yala llevamos más de 500 años” luchando contra “el neocolonialismo y el extractivismo”.

“Porque hoy en día nuestra selva está quemándose, y ese es el nuevo extractivismo que está habiendo. Es verdad que en 1492 se llevaron el oro, pero hoy en día se están llevando el litio para las nuevas tecnologías que está habiendo ahora. Denunciamos todo eso”, han proclamado las dos integrantes de la asamblea.

Aunque, “sobre todo”, han añadido, lo que buscan es que la sociedad española “se replantee qué identidad quieren tener”.

“¿Una identidad basada en la masacre? ¿En el genocidio? ¿En el extractivismo? ¿O una identidad que representa esa responsabilidad con los pueblos, con los pueblos que tienen que reparar? Pedimos reparación y justicia, y, sobre todo, que también se nos respete nuestras cosmovivencias, nuestras espiritualidades, porque nosotras, estando aquí, también tenemos el derecho de ocupar estos espacios”, han pedido.

Serigne Mbayé (Podemos) también ha considerado, por su parte, que este 12 de octubre, un “día especial para España”, representa “para nuestros pueblos de América Latina y del sur global” la celebración de “un genocidio”.

“Es parecido a lo que pasó en África, es la misma política de siempre, los mismos discursos de occidente. Fue un genocidio, una ocupación de tierras de América Latina. No fue un descubrimiento, porque eran tierras ya habitadas. Bajaron ahí, aniquilaron a los pueblos, cambiaron toda la vida de los pueblos, y se llevaron todos sus recursos. No hay nada que celebrar”, ha enfatizado Mbayé.

A su entender, España tiene que “pedir disculpas por lo que pasó en la historia” y “empezar” una “era de paz, una era de respeto, a todos los pueblos del mundo”. EFE

