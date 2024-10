Uno de Los Petazetaz relata la agresión sexual del otro a una joven drogada

(Corrige titular y lead de la NA4312)

Madrid, 10 oct (EFE).- Uno de los integrantes del dúo de tiktokers Los Petazetaz, Ivan G., ha relatado este jueves ante el juez la agresión sexual que el otro acusado habría cometido contra una joven a la que dio tantas drogas que llegó a convulsionar, y cómo posteriormente difundió las imágenes de la agresión.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha tomado declaración este martes a los dos investigados por presuntas agresiones sexuales a varias jóvenes y difusión de la imágenes.

Iván G. ha dicho ante el juez que el otro integrante del dúo, José Hernán A., mantuvo "relaciones sexuales", según sus palabras, con una joven a la que había dado drogas.

El segundo acusado ha negado que agrediera sexualmente a esa joven y que difundiera las imágenes, aunque ha precisado que estaba drogado, como ya ha hecho en otras ocasiones.

La declaración de hoy se produce tras la denuncia que interpuso una joven por unos hechos ocurridos el 9 de mayo de 2023, cuando según explicó fue agredida sexualmente por Hernán A. tras ser sometida a sumisión química, y la violación se grabó y difundió.

En la sesión también ha declarado una joven que ha corroborado la versión de la víctima.

El caso de Los Petazetaz trascendió en enero pasado cuando José Hernán A. e Iván G. fueron arrestados por la Policía Nacional acusados de agredir sexualmente a cuatro chicas menores, a quienes primero supuestamente drogaron hasta anular su voluntad, aprovechando que eran seguidoras de sus publicaciones en redes sociales.

Luego se sumaron otras denuncias que recayeron en diferentes juzgados y en mayo Iván G. trasladó a su abogada su intención de dar un giro en las causas, apoyando la versión de las víctimas y acusando de las agresiones a José Hernán A.

Este jueves Iván G. ha defendido su inocencia y ha explicado que el 9 de mayo de 2023 estaba en un piso con José Hernán A., otro amigo y varias chicas, y vio cómo su compañero "mantuvo relaciones sexuales con una de ellas", a la que había dado una droga llamada GBL o "chorri".

Poco después vio que la chica se encontraba muy mal, con convulsiones y semiinsconsciente, según ha explicado la letrada de Iván, Claudia López, que ha precisado a preguntas de los periodistas que Iván "no ha dicho en ningún caso que oyera el no o el sí" de la chica y "no se pronuncia sobre si había o no consentimiento" porque "eso lo dice la víctima".

Sí ha dejado claro que luego Hernán fue mostrando un vídeo sobre esa "relación".

La letrada ha precisado que Iván "no está acusado por un delito de agresión sexual, sino únicamente por una posible revelación de secretos", y ha confiado en que se acabe archivando esta causa contra él, y las demás, una vez que lleve a cabo el volcado de los teléfonos para confirmar el origen de una imagen que acaba de llegar al juzgado: un fotograma del vídeo en el que presuntamente se ve a la agresión sexual.

Por su parte el letrado de las víctimas, Alfredo Arrién de Paredes Asociados, ha asegurado al salir de los juzgados que Iván ha dicho ante el juez que vio "una agresión sexual" ya que la relación "no podía ser consentida porque la víctima estaba bajo los efectos de la droga", y de hecho luego sufrió convulsiones y tuvieron que "reanimarla".

Este letrado ha puesto de relieve también que una testigo "ha corroborado todos los hechos que habían sido denunciados".

José Hernán A. ha sido trasladado a los juzgados de Plaza de Castilla desde la cárcel en la que está en prisión preventiva, mientras que Iván G. lo ha hecho desde su casa y, tras la declaración, ha comentado a los periodistas en los pasillos que actualmente está en un programa de desintoxicación, ya que se hizo adicto al GBL porque Hernán se lo daba gratis junto a metaanfetamina, para que hiciese vídeos con él y ganar así fama.

En esa conversación ha asegurado que el 9 de mayo la chica que ha denunciado a Hernán le había dicho que "no" quería tener relaciones sexuales con él. EFE