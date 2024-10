Expertos iberoamericanos en Educación debaten sobre el derecho a la conectividad

València, 10 oct (EFE).- Un grupo de expertos iberoamericanos en Educación Superior han debatido este jueves en València sobre la conveniencia de garantizar el derecho a la conectividad de la población como paso previo para garantizar el éxito de la educación superior.

Este encuentro se ha celebrado en el marco de la conferencia iberoamericana de ministros de Ciencia e Innovación, que se desarrolla este jueves y viernes en València, como parte de las actividades preparatorias de la vigésima novena Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en la ciudad ecuatoriana de Cuenca del 14 al 15 de noviembre.

Ha sido el presidente de Hispasat y exministro de Universidades de España, Pedro Duque, quien ha introducido el concepto del derecho a la conectividad en el debate, tras recordar la declaración de Guatemala (2018), en la que participó como ministro, y en la que se reconoció el derecho a la ciencia.

"Tenemos que decidir ya el derecho a la conectividad, para llegar a una universidad y rendir es necesaria una alfabetización digital previa, formar el cerebro desde etapas previas, acceder al conocimiento a través de la conectividad. No se conseguirá el éxito en la educación superior, o será solo para unas élites a no ser que todo el mundo tenga derecho desde pequeño a buscar datos en pantallas. Hemos de cerrar la brecha digital entre los que tienen conectividad y los que no", ha subrayado.

En este mismo sentido, Luis Armando González Placencia, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (Anuies), ha señalado que "actualmente el desarrollo tecnológico es completamente desigual, en el peor de los casos se utiliza el móvil, pero no existe esa conectividad en muchos contextos alejados de usos urbanos".

"Depende de cada estado, y eso no se va a hacer si no hay una obligación. Los derechos los tenemos las personas, pero los garantizan los estados, y si se legisla sobre ese derecho a la conectividad, se obliga a materializarlo", ha insistido.

La reunión ha sido presidida por el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand Zavala, quien ha asegurado que "quizá no nos damos cuenta del impacto de la digitalización en nuestras vidas, la forma en la que nos comunicamos o enseñamos, porque estamos demasiado cerca del impacto para calibrarlo adecuadamente, pero es uno de los fenómenos más significativos de la humanidad -ha dicho-".

En este sentido, y centrándose en el campo específico de la Educación, ha advertido como desafíos el hecho de que "no todas las universidades tienen estrategias específicas sobre cómo utilizar estos procesos de digitalización e IA".

"Se acabó el monopolio de las universidades, ahora surgen centros, organismos, e incluso personas individuales que ofrecen formación, y esto supone un desafío extraordinariamente complejo desde el punto de vista de la regulación. Cómo regulamos esa oferta que surge de distintos lados, con todo lo que nos ha costado certificar y evaluar la calidad de la educación superior", ha apuntado.

Además, hay carencias en cuanto a capital humano, un desajuste que, según Allamand, "está muy presente" en los docentes del ámbito iberoamericano.

Este punto ha sido comentado también por Tomás Jiménez y Javier de Andrés, que han presentado el primer Informe Iberoamericano sobre Madurez Digital de las Instituciones de Educación Superior, elaborado por Metared.

Según estos especialistas, las competencias digitales de los estudiantes son, en muchas ocasiones, muy superiores a las de sus profesores.

El ministro de Educación Superior de Cuba, Walter Baluja, ha advertido sobre la desigualdad en el acceso a las tecnologías digitales, que "representa un reto para muchas instituciones educativas todavía, a pesar de que la pandemia obligó a un esfuerzo extra". EFE