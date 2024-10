El PP dice que la decisión de seguir investigando a Begoña Gómez evidencia que el juez "no está pedaleando en la nada"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de seguir investigando a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, evidencia que el juez "no está pedaleando en la nada" como, según ha dicho, "decían los socialistas". Así se ha pronunciado después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya rechazado archivar el procedimiento que se sigue contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero ha considerado que es pertinente acotarlo para dejar fuera el bloque relativo a Globalia. En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha señalado que esta semana vuelve a estar protagonizada "por las noticias de corrupción del Partido Socialista", destacando que este lunes "fue detenido por la UCO, Víctor de Aldama", implicado en "la trama Koldo". Sin embargo, ha criticado que el Ejecutivo no haya dado aún "ninguna explicación". Después se ha referido a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, asegurando que el presidente del Gobierno decía que "no había caso" y, a su juicio, "la realidad es que el caso no ha hecho más que empezar y cada día se le complica más". "La Audiencia Provincial de Madrid ha visto que el juez que investiga a Begoña Gómez no está pedaleando en la nada, como decían desde el Partido Socialista y que hay indicios suficientes como para que siga siendo investigado", ha manifestado, para añadir que "todo el relato del PSOE se cae". GÓMEZ, "MÁS TIEMPO AHORA PARA CENTRARSE EN SUS CAUSAS JUDICIALES" Además, Tellado ha indicado que, "para colmo de males, en la empresa familiar de Moncloa, en ese coworking que dirigen conjuntamente Pedro Sánchez con Begoña Gómez", la Universidad Complutense "acaba de cerrar el último máster que impartía" la esposa del jefe del Ejecutivo. A su entender, Begoña Gómez es "la única catedrática sin licenciatura de la Universidad Pública Española". "Tendrá más tiempo ahora para centrarse en sus causas judiciales, que desde hoy cuentan con la aprobación y con el respaldo de la Audiencia Provincial", ha finalizado.

