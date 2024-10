Vecinos de Guillena (Sevilla) muestran su consternación: "El pueblo está destrozado. Era una familia maravillosa"

Vecinos del municipio de Guillena (Sevilla) han mostrado su consternación tras la muerte de una familia de la localidad este pasado domingo al producirse un incendio en el interior de su vivienda, que se saldó con la muerte de un matrimonio y sus dos hijos de 16 y 20 años. "El pueblo está muy triste. Era una familia maravillosa". Así lo ha manifestado Rosa, vecina del municipio y una de las que llamó a los bomberos, en declaraciones a los medios, quien además ha puesto en valor la ayuda de los vecinos y de la Guardia Civil, así como de los bomberos, aunque según ha señalado, cree que "tardaron mucho en llegar". "Todo el mundo ayudando con mangueras, pero no pudo ser. Era una familia encantadora y trabajadora. Estamos destrozados", ha añadido. Por otro lado, Inma, vecina también de Guillena y amiga íntima de la mujer fallecida, ha relatado que fue el hijo mayor quien dio la voz de alarma, el cual regresó a la casa tras pasar la noche con sus amigos. "El grande fue el último que se recogió y al abrir la puerta se encontró el incendio. Chilló pidiendo auxilio y alertó a los vecinos. Ni se lo pensó ni atinó a llamar por teléfono, sino que se metió de cabeza para dentro para salvar a sus padres y a su hermano. Como cualquier persona", ha explicado. Asimismo, cuenta que todo apunta a que "el incendio se produjo en la parte de abajo y ellos estaban arriba durmiendo", donde había rejas, en este sentido, Inma ha expresado que a su casa también le pasa lo mismo. "Tú cuando tienes una casa piensas en que no te entren a robar, pero no piensas en que se va a producir un incendio y que te vas a quedar encerrado", ha subrayado. "La casa era un infierno. Un vecino sacó un extintor que tenía en su casa y es como si le estuviera echando gotas de agua a una candela, no le hacían nada. Se han visto fotos y eso era un infierno por dentro", ha destacado. Por último, Juan Francisco, vecino colindante de la familia fallecida, argumenta que cuando abrió la puerta por la mañana vio "una humareda tremenda". "Yo pensaba que eran los contenedores que estaban ardiendo, pero cuando vi a los vecinos que estaban cambiando los coches de calle y que salen corriendo, dije, aquí pasa algo", ha relatado. Además, ha resaltado la buena voluntad de los vecinos, y asegura que "se portaron muy bien porque traían herramientas de sus casas para poder abrir las puertas", dice emocionado Juan Francisco, que fue monitor de fútbol del hijo menor fallecido, según ha contado a este medio. En cuanto a la posible causa del incendio, Juan Francisco ha explicado que "se comenta lo del patinete", no obstante, señala que "hasta que no venga la científica y entre en detalle y vean dónde pudo originarse el fuego, no se sabe". En este contexto, ha asegurado que los efectivos acabaron rápido con el incendio y en "en diez minutos estaba el fuego prácticamente apagado". "No hay palabras, eran buenísimas personas. El pueblo está destrozado, está totalmente destrozado con la situación. Las tiendas cerradas, comercios cerrados, incluso el equipo, el Guillena Club de Fútbol también ha suspendido sus entrenamientos", ha concluido.

