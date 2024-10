El alcalde de León (PSOE) acusa a Santos Cerdán de "jugar sucio" contra Tudanca para relevarle

El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, ha acusado este lunes al secretario de Organización de su partido, Santos Cerdán, de "jugar sucio" contra el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, con el objetivo de relevarle. Además, pone en cuestión que se mantenga como 'número tres' a alguien que ha cometido "tantos errores". Díez ha hecho estas declaraciones después de que la dirección federal del PSOE anulase el calendario de primarias aprobado por la federación de Castilla y León, que preveía que el nuevo líder territorial en esta comunidad fuese elegido antes del 41 Congreso Federal que se celebra en Sevilla a finales de noviembre y no después, como ha ordenado Ferraz. Así, ha cargado directamente contra Cerdán, al señalar que es una forma de "jugar sucio" mediante una interpretación "torticera" de los estatutos. En ese sentido señala que en el anterior Congreso, celebrado en 2021, Tudanca también llegó elegido a la cita mientras que ahora no se le permite, a pesar de que los estatutos son "exactamente los mismos". Dice además que ya están acostumbrados a las "herramientas" utilizadas por el secretario de Organización, que el alcalde afirma haber sufrido en sus propias carnes. En este sentido indica que Cerdán intentó descabalgarle de la candidatura a la alcaldía permitiendo "irregularidades importantes en el censo". PONE EN DUDA QUE ALGUIEN SE PRESENTE CONTRA TUDANCA Por tanto señala que Tudanca "tiene toda la razón" y subraya que la militancia "habló claramente" en el comité autonómico de la semana pasada que fijó el calendario de primarias y la fecha del congreso autonómico que Ferraz anuló después. Díez explica que el motivo de fondo de las discrepancias con la fecha de las primarias es que si se celebrasen de inmediato, Tudanca probablemente seguiría al frente del PSOE de Castilla y León, pero si se llevan a cabo después del Congreso, habría tiempo para armar una candidatura impulsada desde Ferraz que le hiciese frente. No obstante, muestra "serias dudas" de que haya alguien que dé el paso de presentarse como candidato alternativo para competir con Tudanca "a pesar del interés y las ganas de la Secretaría de Organización federal" porque, a su juicio, la militancia sabe cuando "se ataca a un compañero de manera despiadada, sin argumentos, solo por los intereses de unos poquitos", ha lanzado. EL DIPUTADO JAVIER CENDÓN, UNO DE LOS QUE "MANIPULA" Según indica, el motivo para relevar a Tudanca no tiene que ver con su tirón electoral sino con "intereses espurios", "silloncitos" y "suelditos", según acusa. En concreto habla de decisiones que ha tomado en el grupo parlamentario autonómico que han afectado a miembros "con fuertes vinculaciones" con parlamentarios en las Cortes Generales y con Santos Cerdán. "Es cuestión de, como me quitas a mí, pues hay que ir contra ti", resume. En la misma línea carga contra el secretario provincial de León y también diputado en el Congreso, Javier Cendón, y dice que es uno de los que está en Ferraz "manipulando y urdiendo estrategias junto al secretario de Organización". Díez sigue cargando contra Cerdán y dice que no sabe "cómo se puede mantener a alguien así" que "ha metido tantas veces la pata y lo sigue haciendo", en uno de los puestos más importantes del partido, "

