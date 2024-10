El payaso asesino de 'Terrifier' aterriza en el festival de cine de Sitges

Sitges (Barcelona), 5 oct (EFE).- El payaso asesino de la serie fílmica 'Terrifier' ha aterrizado este sábado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges para presentar la tercera entrega de la franquicia y siguiendo los cánones del género.

En la presentación ante la prensa, el director Damien Leone ha reconocido que "esta tercera entrega es la que ha contado con más presupuesto, después de que en la primera los efectos especiales fueran prácticamente artesanales".

Sin embargo, Leone admite que "aunque sea técnicamente la mejor de las tres, cuanto más grande es el equipo y más dinero hay, también hay más problemas".

En 'Terrifier 3', el payaso Art desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena.

La inspiración puede venir en cualquier lugar, señala Leone: "Estuve en una librería y vi en un libro sobre Jack el destripador una foto con una mujer descuartizada en una cama y entonces pensé en cómo lo habría hecho Art".

A veces cuando está escribiendo se le van ocurriendo los momentos en que tendrá que meter un efecto especial y, "para cuando la inspiración no funciona, tengo una recopilación de escenas mortales", ha dicho el director.

Si la primera entrega era "un 'slasher' (filme de psicópata que asesina a adolescentes) de libro, en la segunda se produjo un giro hacia lo sobrenatural", y en esta tercera, señala Leone, ha intentado alcanzar "un equilibrio entre las dos anteriores".

Para el director, "no hay ningún tema que sea demasiado tabú para no tratarlo en una película de género pero sí hay maneras y maneras de hacerlo".

Y añade: "En un primer momento se habló de que Art podía matar a menores en esta película pero no quería perder a una buena parte del público al que eso no le gustaría, sería entrar en una zona demasiado oscura para un público que no fuera tan devoto de esas escenas y pudiera rechazarla".

El actor David Howard Thronton, que encarna al payaso Art, ha afirmado que siempre le ha gustado la comedia, con la que fue educado por sus padres y sus abuelos.

"Vi muchas películas de cine mudo, de Chaplin, de Buster Keaton, Mr. Bean, también de los hermanos Marx, y me encanta la manera que tenían de trabajar Peter Sellers o Jim Carrey".

El público del certamen, habituado a los excesos de hemoglobina y vísceras, ha aguantado sin problemas el pase de 'Terrifier 3', al contrario de lo que pasó en el Reino Unido, donde hubo 11 abandonos de sala y un vómito en la butaca en los primeros 10 minutos en el estreno esta semana.

En Francia la película ha sido prohibida a menores de 18 años y la crítica se va decantando por el payaso Art en detrimento del otro famoso payaso cinematográfico, el Joker de Joaquin Phoenix. EFE

(foto)