García Pimienta: "Un partido guapo, especial" al que "da igual cómo lleguen" los equipos

Sevilla, 4 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, declaró este viernes que el derbi que disputan el domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Betis es "un partido guapo, especial", en el que "da igual cómo lleguen uno u otro", y apuntó que su equipo está "preparado para competir".

"Ha sido una semana larga, hemos trabajado de manera más pausada y, si estamos a nuestro máximo nivel, vamos a conseguir los tres puntos", señaló el preparador tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club sevillista.

García Pimienta reveló que su delantero Isaac Romero, de baja los dos últimos partidos -Valladolid y Athletic- por una lesión de tobillo que se produjo hace tres jornada Vitoria ante el Alavés, "estaría para jugar si el partido fuera hoy".

El técnico catalán asumió "la ventaja de jugar en casa" pero no quiere que el duelo se desate desde el punto de vista emocional porque, aunque "con uno menos -expulsiones-, el equipo ha mostrado solidaridad y compromiso", en un derbi es "básico acabar con once, no hacerlo resta mucho", así que la "agresividad tiene un límite que no se debe pasar. Hay que saber leer los momentos sin perder los nervios", argumentó.

García Pimienta negó haber "trabajado una especial dedicación a (Gio) Lo Celso", el futbolista en mejor forma del rival, ya que "si el Betis fuera un único jugador, le pondría un hombre a marcarlo y ya está", pero puntualizó que el equipo verdiblanco "es mucho más, tiene muchos argumentos", aunque admitió que el mediapunta argentino "es un gran jugador que atraviesa un gran momento".

El preparador barcelonés reconoció que "el Betis juega bien, tiene consolidada su manera de jugar" en su quinta temporada con el chileno Manuel Pellegrini en el banquillo, mientras el Sevilla vive "otro proceso" porque su cuerpo técnico "apenas lleva tres meses" en un club al que "los derbis se le dan bien".

García Pimienta ponderó el "perfil asociativo" del Betis, un equipo "bueno con balón. Si se lo quitas tienes más opciones de hacerles daño porque sin balón es un equipo que sufre", para lo que espera contar con el apoyo de "una afición que dará ejemplo", aseguró.

El entrenador sevillista consideró también "un aliciente más que pueda ser el último derbi de Jesús Navas", ya que "sería precioso ganarlo para poder dedicárselo" a un jugador que se retirará en diciembre y "cuando llegue ese día, se ha ganado el derecho a decidir qué quiere hacer" aunque "estaría encantado" de contar "con su ayuda" en el primer equipo. EFE

lhg/agr/og