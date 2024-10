Temas del día de EFE España del viernes 4 de octubre de 2024

ESPAÑA EXTERIORES

Madrid - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este viernes en el Congreso en una cita convocada formalmente para explicar las relaciones del Gobierno con Venezuela y que se produce en un clima muy complicado en el ámbito internacional por la escalada bélica en Oriente Medio.

(La comparecencia de Albares comienza a las 12:00 horas)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, continúa este viernes con la ronda de contactos con los líderes autonómicos los presidentes de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; Murcia, Fernando López Miras, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con el acuerdo con ERC para dotar a Cataluña de una 'financiación singular'.

(Sánchez se reúne a las 10:00 horas con el presidente de Murcia, a las 12:30h con el presidente de la Generalitat valenciana y a las 16:00h. con el presidente de Castilla-La Mancha)

FORO LA TOJA

O Grove (Pontevedra) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, protagonizan dos de las ponencias en la segunda jornada deL Foro La Toja en la que también participan, entre otros, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

EDUCACIÓN INFANTIL

Madrid - La educación infantil, de 0 a 3 años, no es obligatoria pero es una de las inversiones más reclamadas y su tendencia a la gratuidad total hace que la mayoría de las comunidades autónomas la implementen con ayudas públicas, bien procedentes del Estado o de diferentes programas autonómicos o locales.

- Información detallada por comunidades autónomas.

DÍA ANIMALES

Madrid - La prohibición de exposición y venta de perros, gatos y hurones en locales comerciales y la obligación de adquirirlos a través de criadores profesionales, ambas medidas en vigor en España desde el pasado domingo, figuran entre las principales consecuencias de la Ley de Bienestar Animal, que no termina de convencer a las organizaciones animalistas.

LEÓN BENAVENTE (Crónica)

Madrid - León Benavente vuelve a revolucionarse con la publicación este viernes de 'Nueva sinfonía sobre el caos'. EFE analiza con el grupo las claves del disco más bailable de su carrera, editado fuera del paraguas de Warner Music y, según su opinión, con "la mejor canción" que hayan hecho nunca. Javier Herrero

ARTE SHIMABUKU

Santander - El artista japonés Shimabuku expone, por primera vez en España, su obra 'Pulpo, cítrico, humano', que une vídeo, fotografía, escultura, instalación y texto.

NÉSTOR BASTERRETXEA

San Sebastián - El Museo San Telmo de San Sebastián se une a la celebración del centenario del nacimiento del artista Néstor Basterretxea con la exposición 'Néstor Basterretxea y San Telmo Museoa. Conexiones de una colección'.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El primer fin de semana de octubre será cálido y seco salvo en el extremo noroeste peninsular con lluvias abundantes en Galicia, mientras que las temperaturas con un claro ascenso superarán los 25 grados en amplias zonas especialmente el domingo, y los 30 grados de forma extensa en la mitad sur.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:15h.- Palma.- PARLAMENTOS AUTONÓMICOS.- Reunión del pleno de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (atención a los medios a las 12.30h)

10:00h.- Santiago de Compostela.- CONTRATOS XUNTA.- Constitución de la comisión de investigación sobre la contratación pública de la administración autonómica, bajo el impulso del BNG y para despejar "dudas" sobre adjudicaciones de la Xunta a empresas vinculadas a cargos del PP. Pazo do Hórreo. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras. Palacio de la Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

10:30h.- Trujillo (Cáceres).- HISTORIA ACADEMIAS.- Felipe VI inaugura el Encuentro de las Academias Iberoamericanas de la Historia en España. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:45h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, participa en una ponencia del Foro la Toja sobre los valores europeos para un nuevo orden global. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:00h.- Zaragoza.- AZCÓN SÁNCHEZ.- El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, informa de los puntos que se van a tratar en la reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la próxima semana. Edificio Pignatelli (Texto) (Foto)

11:30h.- Isla de La Toja (Pontevedra).- GALICIA CANARIAS.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Eurostar Hotel La Toja.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional, José Manuel Albares, comparece en comisión en el Congreso para dar cuenta del traslado a España del excandidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Sala Constitucional del Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

12:30h.- Madrid.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Palacio de la Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

13:00h.- Madrid.- GOBIERNO PRESIDENCIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de toma de posesión de los nuevos cargos del Ministerio, en la sede del Palacio de Parcent.

13:00h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el Foro la Toja. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

16:00h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- El líder opositor venezolano y candidato a la presidencia de su país, Edmundo González, interviene en el Foro La Toja. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Palacio de la Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

16:30h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- Las exministras María Dolores de Cospedal y Arancha González Laya participan en un debate sobre los nuevos ciclos políticos en Europa y Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

18:30h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- Los presidentes de la Xunta, Alfonso Rueda; Baleares, Marga Prohens; y Canarias, Fernando Clavijo participan en un debate autonómico en el Foro La Toja. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA EUROPA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,Recibe al presidente electo del Consejo Europeo, António Costa, en el Complejo de la Moncloa.

ECONOMÍA

09:00h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno, dialogan sobre los retos de estabilidad, el crecimiento y la competitividad de la economía europea. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:00h.- Pamplona.- NAVARRA EMPRESAS.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene en el desayuno informativo del Diario de Navarra con el presidente de la Conferencia Empresarial Navarra, Manuel Piquer Martín-Portugués, en Pamplona. Posteriormente, atiende a los medios de comunicación.

09:30h.- Madrid.- FORO MENTORÍA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en la inaguración del 'Foro National Mentoring Summit 2024', en CaixaForum Madrid.

09:30h.- Madrid.- AGRICULTURA COLOQUIOO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en el desayuno-coloquio organizado por la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), en Madrid.C/ Lagasca, 88.

9:45h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente del Instituto Jacques Delors, debaten sobre el mercado único y la competitividad europea.(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:30h.- Cerdanyola del Vallès (Barcelona).- CENTRO TECNOLOGÍA.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita el Centro Tecnológico EURECAT, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). A su llegada, atiende a los medios de comunicación.

10:30h.- Madrid.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, clausura la jornada sobre competitividad e innovación organizada por South Summit y Google for Startups, en el marco del Informe Draghi. Google for Startups Campus Madrid, (C. de Moreno Nieto, 2). Óscar Lopez interviene a las 11:45 horas.

11:00h.- Madrid.- SINDICATOS MOVILIZACIONES.- Primer día de movilizaciones convocada por los sindicatos CSIF, CCOO, CIG y ELA entre los empleados del ámbito de la Seguridad Social.

11:00h.- Madrid.- ECONOMÍA JORNADA.- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, participan en una jornada organizada por Intereconomía. Teatro Real. Plaza de Oriente. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:30h.- Madrid.- INDUSTRIA COMPETITIVIDAD.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu,se reúne con representantes de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, en la sede del Ministerio.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA OCDE.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con el embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ximo Puig, en la sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA FISCALÍA.- Jornada sobre el 'Horizonte del Ministerio Fiscal en el Estado de derecho' de Foro Judicial Independiente con la participación de los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell, y el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce. Tribunal Superior de Justicia. C/ General Castaño. 1

09:30h.- Madrid.- DELINCUENCIA ROBOS.- El comisario José Ángel González Morán, Jefe de la unidad central de delincuencia especializada y violenta (UDEV), inaugura el III Foro de la Cerrajería de Seguridad, que contará con la presencia de otras autoridades policiales Estadio Civitas Metropolitano. Av. de Luis Aragonés, 4 (Texto)

10:30h.- Madrid.- DEFENSA DISCAPACIDAD.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la firma del Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, para la cooperación e inclusión social de las personas con discapacidad, en la sede del Ministerio.

12:00h.- Zaragoza.- DEFENSA FORMACIÓN.- El jefe de Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat y Berea, participa en el acto militar con ocasión del 50 aniversario de la Academia Logística (ACLOG) de Calatayud (Zaragoza). Acuartelamiento Barón de Warsage.

12:00h.- Madrid.- DÍA POLICÍA.- El director general de la Policía preside el acto del Día de la Policía de la Jefatura Superior de Madrid. Recinto Ferial IFEMA. Pabellón 14.1 (Texto)

18:00h.- Valladolid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la entrega de los 'Premios Colmena', organizados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado.

19:30h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión, por videoconferencia, con la Guardia de Fronteras de Ucrania.

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- INVESTIGACIÓN ESPACIAL.- La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) celebra una jornada dedicada a las oportunidades que ofrece la investigación espacial a las científicas, con la participación, entre otras de Sara García, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA). Salón de actos del Real Jardín Botánico de Madrid. C/ Claudio Moyano, 1. (Texto)

10:20h.- Olloki (Navarra).- EMPRESAS CINFA.- CINFA inaugura la Nave Neo, una instalación que permitirá incrementar su producción de medicamentos, un acto al que está previsto que acudan la presidenta de Navarra y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otras autoridades. CINFA, polígono. (Texto)

10:30h.- Gijón (Asturias).- ARTRITIS REUMATOIDE.- La Sociedad Española de Reumatología ofrece una rueda de prensa sobre los últimos avances en artritis reumatoide con motivo del XIII Simposio de Artritis Reumatoide que reúne a 400 especialistas hasta el sábado en Gijón. Palacio de Congresos. Recinto ferial.

11:00h.- Sevilla.- AGENCIA ESPACIAL.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presidirá en Sevilla el acto de presentación del logo oficial de la Agencia Espacial Española (AEE). Sede de la AEE. Calle José Galán Merino 6, (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:15h. (11:15 h.l.)- La Orotava (Tenerife).- NUTRICIÓN INFANTIL.- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, explica el real decreto en el que trabaja el Gobierno para garantizar una dieta variada y nutricionalmente equilibrada en los centros escolares durante una visita al colegio La Luz, en La Orotava (Tenerife). A su llegada atiende a los medios de comunicación. Colegio La Luz (carretera general de la Luz, s/n)

12:00h.- Madrid.- SANIDAD MÁSTER.- La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en la inauguración del Máster Universitario en Administración Sanitaria, que organizan el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en la sede del ISCIII.

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD DISCRIMINACIÓN.- El decano del Colegio de Psicólogos de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez, y la vicedecana, María del Pino del Rosario, presentan una campaña de sensibilización contra la discriminación por edad. Colegio de Psicología (c/ Carvajal, 12, bajo)

14:30h. (13:30 h.l.)- La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).- CANARIAS DERECHOS SOCIALES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Se reúne con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Jose Manuel Bermudez Esparza, en la sede del Ayuntamiento.

16:00h.- Madrid.- BIENESTAR SOCIAL.- El Congreso de los Diputados acoge una 'Jornada sobre el bienestar", organizada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Congreso de los Diputados

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL.- Entrega del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual - (Texto)

09:30h.- Oviedo.- FUNDACIÓN PRINCESA.- El filósofo Javier Gomá participa con alumnos del programa de la Fundación Princesa de Asturias 'Toma la palabra' en una mesa sobre las tesis filosóficas de Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024. Espacio Circus. Calle Marqués de Santa Cruz, 14.

10:00h.- Santander.- ARTE SHIMABUKU.- La directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez, presenta junto al artista Shimabuku la muestra que el japonés expone en el Centro Botín. Centro Botín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- PREMIOS FORQUÉ.- El presidente de EGEDA Enrique Cerezo, la presidenta de RTVE Conchi Cascajosa y la presidenta de la Academia de Artes Escénicas Cayetana Guillén Curvo asisten al acto de celebración del 30 aniversario de los Premios Forqué que se celebra en el marco de Iberseries Platino Auditorio Casa del Lector. Matadero Madrid. (Foto)(Vídeo)

10:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- La Fundación Princesa de Asturias presenta el programa de actividades culturales organizado con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2024. Hotel Barceló Cervantes. Calle Cervantes, 13. (Texto) (Foto)

10:30h.- San Sebastián.- NÉSTOR BASTERRETXEA.- Presentación de la exposición 'Néstor Basterretxea y San Telmo Museoa. Conexiones de una colección'. Museo San Telmo (Texto) (Foto)

13:30h.- Barcelona.- CULTURA LLEIDA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene una reunión con el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en la Delegación del Gobierno de Cataluña. C/ Mallorca, 278.

18:00h.- Madrid.- TOROS LAS VENTAS.- Corrida de la Feria de Otoño con toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Manzanares, Román y Tomás Rufo. Plaza de Toros de las Ventas. (Texto)(Foto)

18:25h.- Pontevedra.- EDUARDO CASANOVA.- El actor, guionista y director Eduardo Casanova participa en la primera de las actividades previas de los Premios Feroz 2025 en Pontevedra, donde presenta su película ‘La piedad’, que protagoniza Ángela Molina. Pazo da Cultura de Pontevedra (Rúa de Alexandre Bóveda, s/n) (Texto) (Foto)

19:00h.- Sevilla.- FESTIVAL MÚSICA.- Actuación de Omar Montes, Pepe y Vizio, Lia Kali y Emporio en "Bienvenida Music Festival", un evento diseñado para recibir a los universitarios con una fiesta que marcará el inicio del curso en Sevilla. Inmediaciones del Estadio Olímpico de Sevilla.

19:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Los guitarristas Rycardo Moreno y Niño Josele presentan en la Bienal de Flamenco el espectáculo "Encuentro". Espacio Turina

19:00h.- Ibiza.- CONCIERTO IBIZA.- Loquillo clausura la temporada de fiestas retro 'Children of the 80’s' con un concierto con la actuación previa de los DJs Dreamteam Megamix y La Movida Ibiza. Hard Rock Hotel Ibiza.

20:45h.- Madrid.- CONCIERTO LOS CHICHOS.- Concierto de Los Chichos, dentro de su gira de despedida 'Hasta aquí hemos llegado'. WiZink Center. (Foto)(Vídeo)

23:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Raimundo Amador celebra el 25 aniversario de su disco 'Noches de flamenco y blues'. Teatro Alameda

