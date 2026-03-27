La Armada detecta buques rusos en el Estrecho y Alborán en operaciones de vigilancia

Ceuta, 27 mar (EFE).- Los buques de la Armada española han monitorizado durante la última semana el tránsito de diversas unidades de la Federación Rusa por espacios marítimos de interés nacional, en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión en el Estrecho y el mar de Alborán.

Según ha informado este viernes la Armada en un comunicado, el patrullero de altura 'Vigía' zarpó de su base en la Estación Naval de Puntales para relevar al patrullero 'Serviola' en las tareas de seguimiento a unidades rusas, que realizaban su tránsito desde el Mediterráneo oriental hacia el Atlántico, a través del mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar.

El 'Vigía' mantuvo la monitorización hasta que los buques abandonaron las aguas de interés nacional.

Simultáneamente, el Buque de Acción Marítima Meteoro fue activado para localizar y seguir a otro buque ruso en aguas del archipiélago canario, donde realizó un seguimiento continuado de más de 360 millas náuticas a lo largo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

El comandante del BAM Meteoro, capitán de corbeta Alejandro Fraga Pardo de Guevara, ha destacado la importancia de la misión. "Es una satisfacción para la dotación contribuir a la disuasión colectiva en el archipiélago, nuestra labor garantiza la integridad del territorio y previene conflictos mediante una presencia creíble en la mar", ha dicho.

El seguimiento de unidades extranjeras es una tarea habitual de las Fuerzas Armadas, que operan de manera ininterrumpida para asegurar el control de los espacios estratégicos.

Estas actuaciones, realizadas conforme al derecho internacional, refuerzan la vigilancia en áreas sensibles y demuestran la capacidad de la Armada para asegurar que las actividades navales en nuestro entorno se desarrollen sin incidentes, según la nota.

Estas misiones, integradas en la estructura del Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), garantizan la seguridad marítima y el conocimiento del entorno de forma permanente. EFE