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La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El acuerdo, todavía pendiente de convalidación por parte de los Estados miembro y la Eurocámara, prevé multas para las empresas de comercio electrónico que reincidan en incumplimientos

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Shein y su tienda web aparecen en esta ilustración tomada el 16 de mayo de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Shein y su tienda web aparecen en esta ilustración tomada el 16 de mayo de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Las plataformas de venta ‘online’ como Shein y Temu estarán obligadas a garantizar que los productos que comercializan en la Unión Europea cumplen con la normativa comunitaria, según el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo para reformar la política aduanera común. El nuevo régimen, que pretende reforzar las obligaciones de responsabilidad de estos gigantes del comercio digital sobre los consumidores, prevé multas para quienes reincidan en incumplimientos.

La reforma tiene como objetivo simplificar los trámites en las aduanas, pero también endurecer la vigilancia sobre las operaciones de plataformas extranjeras en el mercado común. Entre las medidas, se destaca la creación de una plataforma central de gestión de datos y una coordinación reforzada liderada por la Autoridad Aduanera europea (EUCA), cuya sede estará en Lille, Francia.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, calificó el pacto como un “paso transformador hacia un sistema más unificado y moderno”. La propuesta, pendiente aún de la aprobación formal de los Estados miembro y la Eurocámara, busca adaptar la regulación europea a la realidad del comercio electrónico y fortalecer la protección de los consumidores.

(Noticia en ampliación)

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