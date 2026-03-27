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Régis Sonnes: "Queremos dar la cara con equipos que estén más arriba en el ránking"

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Madrid, 27 mar (EFE).- El seleccionador del equipo femenino español de rugby, Régis Sonnes, se mostró contundente al afirmar que quieren "dar la cara con conjuntos que estén más arriba en el ránking" para intentar "competir con ellos siempre".

El seleccionador de origen francés debutará mañana en el banquillo español con el inicio del Europeo, en el que Las Leonas se enfrentarán en Madrid a Bélgica, recién ascendida a la categoría élite del rugby europeo.

"Hay una energía increíble. Las sensaciones del equipo son muy buenas y lo que veo en el campo es que estamos trabajando duro. Estoy muy contento. Mañana es el día de nuestro primer partido, estamos emocionados", señaló el francés en una rueda de prensa previa al choque.

También resaltó que en su labor como seleccionador tienen "una visión de cuatro años" en la que esta temporada tendrá un papel de "año de pruebas" para tener "una lista amplia de jugadoras" además de reconocer la posibilidad de seleccionar a jugadoras de la modalidad de rugby siete.

"Dentro de las cuatro semanas tenemos el amistoso ante Inglaterra. Aquí vamos a cambiar también a nuevas jugadoras porque tenemos más libertad para convocar, pero para el Europeo, las dos primeras semanas serán para ver y conocer a las jugadoras e integren el estilo de juego", subrayó Sonnes.

Por su parte, la entrenadora de defensa y melé, Aroa González, también compareció y dejo claras sus intenciones de "revalidar el título" que lograron en la pasada temporada donde quedaron líderes de la liguilla europea.

"El objetivo es elegir a las jugadoras que creamos que puedan estar en el camino hacia la Copa del Mundo de Australia y sobre todo que nadie se olvide que venimos a competir el Europeo y revalidar el título que tenemos", destacó.

Sobre el seleccionador Sonnes, destacó su atención por la gestión emocional de las jugadoras además de resaltar el "buen ambiente" que percibe.

Sobre el juego con el que optará la selección, Aroa González puso de relieve la importancia que le darán al dinamismo: "Dentro del campo es un entrenador muy dinámico, eso significa no parar con el balón y siempre ser útiles". EFE

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