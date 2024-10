Jorge Ribalta, Premio Nacional de Fotografía 2024 por trayectoria curatorial y crítica

Madrid, 3 oct (EFE).- El fotógrafo Jorge Ribalta ha sido galardonado con el Premio Nacional de Fotografía 2024 por "su extensa trayectoria artística, curatorial y crítica". El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha valorado especialmente "su contribución a la revisión de la fotografía documental y su historiografía desde la práctica artística, la investigación y el pensamiento".

Además, ha resaltado la consideración del hecho fotográfico "a partir de su historia política, estableciendo el vínculo de la fotografía con los movimientos obreros, la cultura del trabajo y la perspectiva de clase".

Asimismo, el jurado ha destacado la proyección internacional de Ribalta (Barcelona, 1963), desde los inicios de su carrera, y ha señalado que sus proyectos más recientes consagran su "dimensión creativa, su rigor curatorial y su aportación a una suerte de contra-historia nacional y europea que revisa la identidad como artefacto cultural".

Jorge Ribalta es artista, investigador, editor y comisario. Su primera exposición tuvo lugar en Barcelona a finales de los años 80 y, a partir de ese momento, formó parte de la exposición New Photography 10, la influyente selección internacional anual de artistas emergentes que organiza The Museum of Modern Art [MoMA].

Gran parte de su carrera profesional la ha dedicado al comisariado de exposiciones tanto de artistas nacionales e internacionales como Manolo Laguillo, Helen Levitt o Joan Colom; así como de exposiciones colectivas centradas en la fotografía documental e histórica, tales como 'Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939' (Museo Reina Sofía, 2011) o'Barcelona. La metrópolis en la era de la fotografía, 1860-2004' (La Virreina, 2016). EFE