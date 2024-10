Rui Silva: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Sevilla, 2 oct (EFE).- El portero portugués del Betis Rui Silva ha considerado que se encuentra en "el mejor momento" de su carrera en el inicio se su cuarta temporada en el club verdiblanco, al que llegó procedente del Granada y en el que se ha convertido en uno de los puntales del equipo del chileno Manuel Pellegrini.

Rui Silva lo ha jugado todo hasta el momento y, en declaraciones a los medios del club, reconoció que está "disfrutando mucho" de "poder ser centenario en un club tan grande como es el Betis: es un motivo de gran orgullo", dijo sobre el hecho de haber sumado cien partidos con la camiseta bética.

"Estoy muy contento por estar jugando, por poder tener continuidad, que es algo muy importante en el puesto de portero e intentar ayudar al equipo en lo que puedo. Es muy importante sentir esa confianza por parte del cuerpo técnico", declaró el guardameta luso, quien tiene la competencia de Adrián San Miguel y Fran Vieites, "sana y buena para todos", indicó.

Sobre el juego de su equipo, comentó que el Betis es de los que "más generan y por eso es importante tener una buena defensa para darle puntos", y reconoció que les está "faltando el punto de eficacia arriba: estamos mostrando solidez y los goles van a llegar", aseveró.

Sobre el partido ante el Sevilla, apuntó que los jugadores son conscientes de lo que significa en la ciudad, pero "queda mucho para el domingo" y ahora les toca centrarse en el duelo de Liga Conferencia ante el Legia en Varsovia de este jueves.

"En Europa es muy difícil ganar los partidos. Eso nos lo demostraron en Zagreb cuando nos eliminaron la temporada pasada. Pero tenemos mucha ilusión y ganas de llegar lo más lejos posible. Es una competición que nos interesa mucho y tenemos que afrontarla de esa forma. El Legia en casa aprieta mucho y son muy fuertes", dijo.

Destacó la aportación del argentino Giovani Lo Celso, quien "no ha vivido una pretemporada fácil con su anterior club pero ha llegado con esas ganas y motivación y está siendo un futbolista determinante" porque "aporta mucho, no sólo dentro del campo sino fuera: es un jugador genial y me siento afortunado de que esté en mi equipo", afirmó. EFE