Jethro Tull, en gran forma en su concierto en Murcia en su repaso a 7 décadas

Murcia, 2 oct (EFE).- Jethro Tull sorprendió esta noche en su concierto de la gira "Seven Decades" con un espectáculo basado en su memoria en el que la banda británica liderada por Ian Anderson se mostró en gran forma tocando la guitarra de manera increíble.

El concierto se inició con un tema de su primer disco, 'This Was', titulado 'My Sunday Feeling' que mientras era interpretado el público pudo ver en una pantalla trasera imágenes de Jethro Tull a finales de los años 60. Tras él siguió otro clásico del álbum 'Stand Up' titulado 'We Used To Know' en el que Anderson no dejó pasar la oportunidad de advertir a la audiencia el parecido en el solo de guitarra a la de una canción 'Hotel California' que salió años después, de la banda Eagles, y ciertamente sorprendió la similitud engradecida cuando en la pantalla se vieron imágenes de un hotel de Los Ángeles.

A diferencia de la gira norteamericana, en esta ocasión ha introducido dos temas que allí no se interpretaron y fueron dos clásicos: 'Too Old To Rock And Roll' y 'Songs From The Wood', quizás porque la crítica americana echó en falta más canciones de los 70 en detrimento de los temas de las dos últimas décadas.

El instrumental funky 'Warm Sporran' critica a los políticos populistas "como Donald Trump", mientras que 'Dark Ages', del disco 'Stormwatch' viene muy bien a cuento con el cambio climático y las guerras de Ucrania y Oriente Próximo.

Su voz no es la que solía ser y nadie esperaba otra cosa de un hombre de 77 años que todavía continúa levantando su pierna izquierda mientras toca la flauta travesera al igual que hacía en su juventud como marca señera de la casa.

'Roots to Branches' que representó a la década de los 90 y 'Mine is the Mountain' a su reciente disco 'The Zealot Gene' de 2022, que no logró cautivar del todo a un auditorio mayoritariamente de mediana edad y más ajeno a sus últimas andanzas musicales. Tras ello concluyó la primera parte del concierto con su famoso 'Bouree" de Bach, versión que mutiló al original en 1969 y de la que se siente especialmente orgulloso.

Tras el descanso vino la única canción de la década de los 80 en la gira es 'Farm on the Freeway' del álbum 'Crest of a Knave', que como algunos recordarán venció a Metallica para llevarse el premio Grammy al Mejor Hard Rock/Metal de 1989.

El último disco titulado 'RökFlöte' contribuyó a este espectáculo con el tema 'The Navigators' como homenaje a los marineros que se juegan su vida en alta mar, inspirado en la mitología nórdica.

Los videos de la pantalla lograron dar una narrativa a cada canción que facilitó mucho la labor a aquel público ajeno a esta mítica banda, especialmente con su mayor éxito y con el que cerraron el concierto antes de los bises, el famoso 'Aqualung', que mientras era interpretado pudo verse a cientos de indigentes, vagabundos y sin techo. Curiosamente Ian Anderson la escribió basándose en fotografías reales de hombres transeúntes. La esposa de Ian en ese momento, Jennie, era una fotógrafa aficionada y se las había facilitado.

Anderson es el único miembro original de Jethro Tull y su banda está formada por excelentes músicos como David Goodier al bajo, John O'Hara a los teclados, Scott Hammond a la batería, y Jack Clark a la guitarra.

Después de siete décadas, esta podría ser la última oportunidad para ver a esta gran banda que esta noche recibió una merecida ovación de pie con un Anderson ahora vestido de forma más conservadora pero conocedor de que tras siete décadas sería mortalmente aburrido tocar las mismas canciones una y otra vez, por lo que se agradece que haya salpicado este concierto de grandes joyas de sus discos mas recientes.