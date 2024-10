Imbroda pide cambiar la Ley del Menor y la Ley de Extranjería ante el fenómeno de los menores no acompañados

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha pedido cambiar la Ley del Menor y la Ley de Extranjería y ha destacado en este sentido el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. A su juicio, la ley de protección al menor de 1996 necesita una revisión porque la actual situación no tiene nada que ver con la que se vivía hace 28 años, momento en el que se aprobó esta norma "pensando en los menores desamparados españoles". En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Juan José Imbroda ha subrayado que dicha legislación requiere un cambio porque sus efectos negativos se ven en la sobreocupación que han sufrido o sufren centros de acogida de regiones receptoras de migrantes como Canarias, Ceuta o Melilla. "Estamos trabajando con estos menores, pero la ley fue creada para proteger a los menores desamparados españoles", ha recalcado. La primera autoridad melillense ha enfatizado "la necesidad de una política unificada que aborde el fenómeno migratorio de manera integral". El presidente ha señalado que la cuestión de la reforma de la Ley de Extranjería "hay que arreglarla legislando". Juan José Imbroda ha subrayado que "la administración central debe actuar para regular la situación de los menores migrantes". Además, ha asegurado que si Marruecos quisiera podría acabar con el fenómeno migratorio "de hoy para mañana". Ha recordado que en 2022 hubo incidentes trágicos en la frontera melillense "que no deben repetirse", en referencia a los sucesos de Barrio Chino, con decenas de fallecidos. "Esto tiene que planificarse y Marruecos debe colaborar", ha insistido. Asimismo, el presidente ha hecho hincapié en que la solución a la migración irregular no debe ser solo responsabilidad de España, sino que debe involucrar a la Unión Europea. "Esto es un problema de la Unión Europea", ha declarado, subrayando la necesidad de una política común entre los 27 países miembros. En cuanto a la presión migratoria, Imbroda ha comentado que, a pesar de los rumores sobre intentos de asalto a la valla de Melilla del lunes 30 de septiembre tras los llamamientos realizados a través de las redes sociales, finalmente no se produjeron. El presidente ha señalado que "hay una colaboración bastante positiva entre la fuerza marroquí y la española de Melilla". Ha destacado que, aunque Ceuta enfrenta una presión migratoria más intensa, "Melilla ha logrado mantener una situación más estable".

Compartir nota: Guardar