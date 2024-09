La 080 Barcelona Fashion gana interés internacional y el patrocinio de Louis Vuitton

Barcelona, 30 sep (EFE).- La próxima edición de la 080 Barcelona Fashion, que se celebra entre el 14 y el 17 de octubre, contará con un récord de medios influenciadores -influencers- internacionales acreditados, y sumará este año, y por la coincidencia de la Copa de la América, el patrocinio de Louis Vuitton.

"Este año hemos doblado el número de medios de otros países que vendrán a la pasarela", ha explicado la directora de la 080 Barcelona Fashion, Marta Coca, en rueda de prensa junto al nuevo secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Jaume Baró.

La pasarela que mantiene un presupuesto de dos millones de euros, tendrá además este año entre sus patrocinadores privados al gigante del lujo Louis Vuitton, una colaboración "puramente económica", ha explicado Coca.

"Pensamos que ya que Louis Vuitton estaba en la ciudad, patrocinando la Copa de la América, y que había celebrado un desfile en el Park Güell y había mostrado su interés en dinamizar la vida cultural de la ciudad teníamos que tocar a esa puerta", ha contado la directora.

Coca y Baró han ensalzado la predisposición de la gran compañía francesa y la oportunidad de que el patrocinio privado se sume a la 080 para sumar recursos a esta pasarela barcelonesa que da cuenta cada seis meses de lo último del diseño local e internacional.

En esta edición volverán clásicos de la 080 Barcelona Fashion, desde Lola Casademunt by Maite hasta Custo Barcelona, Escorpion, Lebor Gabala o Dominico.

También repetirán Habey Club, All that She Loves, Reveligion o Nathalie Chandler, y se estrenarán novedades como Gau, Zoe Oms, Madridmanso o Inma Linares.

En esta edición los encargados de cerrar el último desfile serán Reborn 080, el proyecto de ropa reciclada, un modelo de economía circular que va en la línea de los valores transversales que defiende la 080 y que también pasan por la sostenibilidad y la diversidad de cuerpos, entre otros. EFE