Ponsarnau: "Mola mucho Miribilla"

Bilbao, 29 sep (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, se mostró satisfecho por comenzar la Liga Endesa con una "sólida" victoria frente al Rio Breogán (90-72) en un partido en el que su equipo estuvo arropado en Miribilla por más de 7.000 aficionados a pesar de coincidir con el partido del Athletic en San Mamés.

"Mola mucho Miribilla. Ha sido fundamental, lo será y hoy lo ha sido a pesar de que era un poco más difícil. Los siete nuevos ya lo han descubierto y creo que va a haber una buena comunión porque a Miribilla también le van a gustar los nuevos", destacó Ponsarnau.

Acerca del partido, el catalán confesó sentirse "supercontento con la respuesta" que han ofrecido sus jugadores en el último cuarto.

"Hemos encontrado a diferentes jugadores que han entendido el partido, con un momento estelar de Melwin (Pantzar), y han puesto una marcha más desde la defensa", destacó.

"Al principio todo nos costó un poco más y aunque no éramos eficaces en defensa en ataque íbamos haciendo cosas. Tuvimos un momento bueno en el segundo cuarto para hacer daño y no lo aprovechamos, y el tercero, a pesar de que lo empezamos bien, quizás pasamos por el único momento en el que no estuvimos sólidos", resumió. EFE

