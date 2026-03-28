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El Torneo de Candidatos busca al aspirante a retar al campeón mundial

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Madrid, 28 mar (EFE).- Dieciséis jugadores de la élite mundial del ajedrez -ocho en el abierto y ocho en el femenino- se disputarán en el Torneo de Candidatos 2026 de la FIDE (por sus siglas en francés) a partir de este sábado hasta el 15 de abril en Pafos (Chipre), donde los ganadores obtendrán el derecho a retar a los vigentes campeones mundiales.

En el cuadro abierto, el aspirante se enfrentará al indio Gukesh Dommaraju, mientras que en el femenino lo hará ante la china Ju Wenjun.

La competición, considerada una de las más exigentes, se disputará a lo largo de catorce partidas clásicas en un formato de doble ronda, de las que saldrá un único aspirante al Campeonato Mundial de Ajedrez.

El ganador del Torneo Abierto de Candidatos 2026 se enfrentará contra el vigente Campeón Mundial, Gukesh, que llega de perder 16 puntos de ELO tras acabar penúltimo en el Festival Internacional de Praga.

El cuadro del abierto está liderado por el estadounidense Hikaru Nakamura, segundo del mundo con 2810 de ELO, y su compatriota Fabiano Caruana, que aterriza en Pafos tras rozar el título en el Mundial de Ajedrez Freestyle en Weissenhaus (Alemania).

La ciudad chipriota también tendrá a estrellas emergentes dentro del circuito como el uzbeko Javokhir Sindarov o el indio Praggnanandhaa R.

En el cuadro femenino, destacan la rusa Aleksandra Goryachkina, ganadora del mismo torneo en 2019 y del Campeonato Mundial de rápidas en 2025; la kazaja Bibisara Assaubayeva, tricampeona mundial de ajedrez ‘blitz’ y la china Zhu Jiner, segunda del ranking femenino con 2578 de ELO.

Como novedad, el lunes se anunció la baja de la candidata india Humpy Koneru que "pese a las garantías" que le han dado", no se siente "del todo segura en las circunstancias actuales. Se trata de una decisión dolorosa, pero necesaria, y mantengo mi postura", publicó en sus redes sociales. Será sustituida por la ucraniana Anna Muzychuk, la siguiente clasificada.

Las ejecución de torneo llega en medio de un contexto inestable cerca de la región en el que el director ejecutivo de la FIDE, Emil Sutovsky, explicó a ChessBase India: “Planificamos diferentes escenarios, por muy dispares que sean, pero ahora no tenemos ningún motivo razonable en la actualidad para posponer o cancelar los eventos en Chipre”.

Así, subrayó que conoce la proximidad geográfica de Chipre a la zona del conflicto, pero enfatizó que el país no está directamente implicado, aunque permanecen en contacto con las autoridades chipriotas para recibir orientación y sobre la evolución de la situación.

El Torneo de Candidatos, cuyo origen se remonta a 1950, es una de las competiciones más prestigiosas del ajedrez internacional. Setenta y seis años más tarde, será la segunda ocasión en la que los torneos abierto y femenino se disputen de forma simultánea.

El premio total asciende a un millón de euros, con 700.000 destinados al torneo abierto y 300.000 al femenino. EFE

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