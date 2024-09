Rahm: "Si me dices el lunes o martes que iba a salir a dos golpes el domingo lo firmaba"

Madrid, 28 sep (EFE).- Jon Rahm, que afrontará la última jornada del Abierto de España a dos golpes del líder, su compatriota Ángel Hidalgo, aseguró que si le hubieran dicho el lunes o martes de esta semana que iba a salir en la jornada final con esta situación de juego lo hubiera "firmado seguro".

Rahm, que salió en la tercera jornada a cinco golpes de Hidalgo, logró remontar hasta situarse a solo dos en la tercera jornada de competición.

El inicio de su partido fue bueno, con los tres primeros hoyos en el par, hasta que en el cuarto logró realizar un 'birdie'. Sería el primero de los seis que consiguió hacer hasta el final del recorrido, en el que fue seguido por hordas de aficionados que aprovechando el sábado y el buen tiempo, con mucho sol, se acercaron para verle.

"¿Mi mejor versión? No. Pero si me dices el lunes o el martes que iba a salir a dos golpes el domingo encontrándome físicamente bien lo hubiese firmado sin dudarlo", dijo Rahm, al término de su partido.

Rahm se jugará con la victoria con dos españoles, el líder, Ángel Hidalgo, y el catalán David Puig, a tres golpes de la primera plaza y a uno de la suya.

“Es la gran diferencia. Ángel y David nunca han tenido un domingo con el público y el ambiente que vamos a tener. De todo se aprende, al final si quieres llegar a conseguir cosas grandes vas a tener domingos como el que nos espera”, comentó.

Ángel Hidalgo, que lleva tres jornadas como líder, intentará defender esa primera posición con solo dos golpes de ventaja sobre Rahm, que busca la cuarta victoria en el Abierto de España para superar a Severiano Ballesteros.

"Nervios tendré, pero espero transformarlos en algo positivo. Estoy muy contento, he hecho una vuelta muy positiva y he dado una vuelta que no había estado nunca. Había hecho vueltas buenas pero no de este calibre. Creo que lo he sabido llevar de la mejor manera posible y estoy contento y con ganas de que llegue mañana", finalizó. EFE