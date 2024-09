PNV intentará incluir el reconocimiento nacional en el nuevo acuerdo estatutario que buscará "los consensos más amplios"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que su partido intentará incluir "el reconocimiento nacional" en el nuevo acuerdo estatutario, pero buscará "los consensos más amplios" para una sociedad "plural, diversa" y que necesita "acuerdos entre diferentes". EH Bildu ha emplazado a ir "un poquito más allá" de la "actualización del marco competencial" y "cambiar el modelo de relación con el Estado", mientras los socialistas, socios del PNV, han reiterado que no "entrarán" en el derecho a decidir, que "no aparece" el acuerdo de gobierno. El PP, por su parte, ha advertido de que el reconocimiento nacional y el derecho a decidir "están reñidos con la pluralidad de la sociedad vasca". Durante un debate parlamentario en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, Díez Antxustegi ha indicado que la cuestión del derecho a decidir "se debe abordar bien entre los partidos a nivel nacional y bien en el Parlamento Vasco, que es el foro para hablar del autogobierno y de la renovación del Estatuto en Euskadi". "En este sentido, creo que el Lehendakari tiene muy claro cuál es su visión de Euskadi y su visión del futuro de Euskadi", ha dicho. Además, ha añadido que, aunque el PNV "tiene muy clara cuál es su posición con respecto al reconocimiento nacional de Euskadi y al fortalecimiento del autogobierno", también entiende que "esta sociedad es plural, diversa y son necesarios los acuerdos entre diferentes". "Tenemos que conseguir ampliar esos consensos del anterior Estatuto, incorporar a todas esas formaciones", ha añadido, en alusión el PP y a EH Bildu. A su juicio, el actual es "un escenario que se ha cumplido" porque "gracias a la insistencia del PNV se han ido transfiriendo determinadas competencias". "Lo que tenemos que hacer es alcanzar un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo sobre la base de mejorar el autogobierno. Intentaremos que esté el reconocimiento nacional, esa es nuestra posición, y ampliar los acuerdos, reconocer la pluralidad y reconocer la diversidad", ha puntualizado. El portavoz parlamentario jeltzale ha afirmado que "autogobierno es bienestar" y "tener más recursos para hacer mejores políticas públicas". "Para eso creemos que Euskadi necesita un nuevo pacto estatutario, y vamos a trabajar para que los consensos sean más amplios e incorporar a quienes hoy lo hacen suyo pero en su día no estuvieron", ha apuntado. El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha llamado a "ir un poquito más allá" de la actualización del marco competencial y ha defendido la necesidad de "cambiar el modelo de relación con el Estado", porque el actual "ha fracasado". Tras recordar que el autogobierno "ha sido, a veces erosionado silenciosamente, y otras a bombo y platillo", ha añadido que, reconocidos ya los problemas estructurales -"desde el número de médicos hasta el salario mínimo propio, las inspecciones de trabajo, pasando por las direcciones energéticas"-- se constata que "todo esto es competencia del Estado". "Resolverlo exige herramientas y hacer frente con garantías a los problemas actuales que son de cada lado, esto exige un marco nuevo, herramientas nuevas y garantías de que no nos cepillen desde Madrid nuestras decisiones", ha explicado. Ello pasa, según Otero, "por el reconocimiento nacional" y por "una relación de bilateralidad efectiva", que conllevaría "un trato de igual a igual". "Ahí es donde van a encontrar a EH Bildu. De la misma manera que nos han encontrado en Gipuzkoa, donde hemos pactado reconocimiento nacional, bilateralidad efectiva y derecho a decidir", ha citado. Para el parlamentario, "si ese es el camino", la formación soberanista "hace una apuesta decidida por ello" y "hay mayorías muy amplias en el Parlamento Vasco para poder llevarlo adelante". SOCIALISTAS Por su parte, la parlamentaria socialista, Aroa Jilete, ha recordado el "discurso coherente" de su formación, que no ha "cambiado de opinión" porque "siempre" ha sido "muy clara" en materia de autogobierno y respecto al Estatuto. "Nuestra postura es, independientemente de en qué institución estemos, mejorar nuestro autogobierno y completar nuestro estatuto", ha precisado. Por ello, ha insistido en que los socialistas no "van a entrar" en el derecho a decidir, una cuestión que "tampoco aparece en el acuerdo de gobierno" con la formación jeltzale. "Lo tenemos muy claro, sabemos qué modelo de país queremos, sabemos perfectamente la posición que tenemos, y todos los grupos, todos los partidos políticos, la conocen", ha insistido. Jilete ha precisado que el PSE-EE defiende "un modelo de país de consenso, abierto, que mejore el autogobierno dentro de una España plural y de la UE". Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha instado a hacer "balance y el análisis" del autogobierno, en una Euskadi con la sanidad como "primer problema", la seguridad en el tercer puesto de las preocupaciones de los vascos, y una economía "que va perdiendo fuelle". Garrido ha reprochado a Antxustegi que los objetivos del PNV sean "el reconocimiento nacional y el derecho a decidir" porque "eso está reñido con respetar la pluralidad de la sociedad vasca". "Cuando se dice un reconocimiento del derecho a decidir, eso da satisfacción a las pretensiones de los partidos nacionalistas, pero desde luego no respeta la pluralidad de la sociedad vasca", ha lamentado. LIDERAZGO EH Bildu ha insistido en que, para trasladar a otras instituciones acuerdos como los alcanzados con el PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa -que reconoce el derecho que tienen los vascos para decidir su futuro político-, hace falta liderazgo por parte del Lehendakari, Imanol Pradales, así como "coherencia política en todos los territorios". "Le pedimos al Lehendakari liderazgo y que tenga visión de país. Tenemos diagnosticado que necesitamos reformar la fiscalidad para garantizar el futuro de los servicios públicos, por una parte, y por otra, también la necesidad de renovar el modelo de relación con el Estado para hacer frente con garantías a los retos que tenemos como sociedad", ha explicado. Por ello, ha insistido en la necesidad de políticas "coherentes" entre diferentes "territorios y niveles institucionales", porque "no se puede estar diciendo una cosa y la contraria a los mismos partidos o en diferentes Gobiernos o en diferentes lugares". "Necesitamos visión de país, liderazgo, y que el Lehendakari no sea un mero observador, no sea alguien que se limite a hacer la gestión de lo que le toca a él dentro del Gobierno vasco, que parezca que haya accedido a su puesto desde una bolsa de trabajo", ha reiterado. El portavoz jeltzale, Joseba Díez Antxustegi, cree que reprochar a Imanol Pradales falta de liderazgo es "confundir liderazgo con estridencia". "Hay quienes entienden que los liderazgos son mesiánicos, y Pradales no tiene ese tipo de liderazgo. El Lehendakari Pradales es Lehendakari porque ganó las elecciones y porque, a los pocos días, alcanzó un acuerdo de gobierno con una formación política distinta". Tras recordar que ya se ha reunido con partidos asociaciones, sindicatos o empresarios y también con el presidente del Gobierno de España, ha reiterado que Pradales es "sin lugar a ningún tipo de duda un líder de este país que está defendiendo en todos los foros donde esté en juego el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi". "Pero no lo está haciendo con estridencias, no lo está haciendo de una forma mesiánica, lo está haciendo de una forma colaborativa; yo entiendo que hay quienes quieren otro tipo de modelos, otro tipo de liderazgos, pero no es ese el tipo de liderazgo ni del PNV ni del Lehendakari", ha defendido.

