La IA reconfigura la autoría académica y despierta el temor al "editor fantasma"

León, 30 mar (EFE).- Un estudio internacional advierte de que la inteligencia artificial (IA) está alterando de forma profunda la autoría y la edición en la investigación académica, y alerta de la aparición de un "escritor fantasma en la máquina" y de un nuevo "fantasma del editor", figuras que amenazan con desdibujar la función humana en el proceso científico.

El trabajo, recogido por EFE y publicado recientemente en la revista 'Learned Publishing', analiza cómo estas tecnologías están modificando la manera en que los investigadores noveles escriben, sintetizan información y toman decisiones.

El estudio forma parte de la cuarta fase del proyecto internacional 'Harbingers', que desde hace una década estudia la evolución de la comunicación académica entre jóvenes investigadores.

En esa última edición, el equipo recurrió a una serie de entrevistas abiertas realizadas a más de sesenta participantes de distintos países y disciplinas, entre ellos España, con presencia de la Universidad de León a través de la profesora Blanca Rodríguez Bravo.

Las entrevistas, que sumaban más de 150.000 palabras, permitieron observar de primera mano cuál es la relación real de estos científicos con la IA y hasta qué punto la utilizan en sus tareas cotidianas.

Como parte del estudio, los autores realizaron un experimento que ilustra la rapidez con la que estas herramientas pueden transformar el trabajo académico.

Introdujeron la totalidad de las transcripciones en Google NotebookLM, un asistente de IA entrenado para sintetizar información, y en apenas unos segundos obtuvieron un resumen de unas 1.500 palabras.

El resultado sorprendió al equipo por su coherencia, fluidez y aparente fiabilidad; un ejercicio que en condiciones normales habría exigido semanas de trabajo humano.

Esa impresión inicial, no obstante, dio paso a una lectura más crítica, en la que los investigadores detectaron un problema constante: la tendencia de la IA a sobregeneralizar, convertir anécdotas en patrones y suavizar la diversidad de matices que caracteriza a las entrevistas en profundidad.

Para los autores, esta limitación simbólica de la IA se traduce en un nuevo "fantasma del editor", una figura que emerge cuando el sistema produce textos impecables en apariencia, pero sin la sensibilidad necesaria para discernir qué es relevante, original o significativo.

Esa pérdida de criterio interpretativo supone un riesgo evidente para la calidad de la investigación, especialmente en un contexto donde los jóvenes científicos buscan consolidar sus trayectorias en medio de una creciente presión por publicar.

El estudio revela también que los propios investigadores noveles viven esta transición con sentimientos encontrados. Muchos reconocen que la IA les resulta útil para agilizar tareas como traducir, revisar o estructurar contenido.

Sin embargo, una parte significativa expresa preocupación por el efecto que puede tener en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad o la capacidad de análisis, y trasladan que temen una erosión progresiva de las habilidades fundamentales si las tareas rutinarias pasan a manos de sistemas automáticos.

También les inquieta la proliferación de información falsa o inventada y la incertidumbre sobre la autoría y la originalidad en los textos generados o asistidos por IA.

El equipo concluye que la IA es ya una herramienta integrada en el ecosistema académico, pero advierte que su uso debe ir acompañado de una vigilancia editorial consciente y una reflexión ética sostenida. Los autores insisten en que la escritura científica requiere una mirada humana capaz de captar el matiz, la singularidad y el juicio crítico, elementos que ninguna síntesis automática puede reemplazar.

El desafío, señalan, no consiste en excluir la IA de la academia, sino en evitar que esa presencia se convierta en una sombra que desdibuje el trabajo de quienes investigan. EFE

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